Doce personas heridas en tiroteo en club nocturno de Louisiana

Una docena de personas resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno de Baton Rouge, dijeron el domingo las autoridades de Louisiana.

Una de las víctimas se encuentra en estado crítico, dijo la policía. No se han realizado arrestos, pero la policía cree que el ataque de la madrugada fue “dirigido”.

“Este no fue un acto de violencia al azar, según los esfuerzos preliminares de investigación”, dijo el jefe de policía de Baton Rouge, Murphy Paul, en una conferencia de prensa el domingo por la tarde.

“Creemos que este fue un evento dirigido, donde alguien fue atacado específicamente y otros resultaron heridos en ese proceso”, agregó Paul.

Tres policías de Baton Rouge estaban cerca cuando se hicieron los disparos alrededor de la 1:30 am y respondieron al Dior Bar & Lounge. Administraron ayuda para salvar vidas hasta que llegaron los técnicos médicos de emergencia.

“Creemos que su respuesta inmediata evitó más lesiones”, dijo Paul.

Aunque la policía tiene algunas pistas, Paul instó a cualquier otra persona con información sobre el tiroteo a que se presente.

“Hay alguien que sabe algo: hacer lo correcto. Puede guardar el próximo incidente porque es obvio que esta persona tiene un total desprecio por la vida”, dijo Paul.

La policía no dijo cuántas de las personas baleadas fueron atacadas. Paul se negó a comentar cuántos tiradores abrieron fuego.

“Entiendo el interés y todos los que quieren información, pero recuerden… tenemos que hacerlo bien”, dijo Paul sobre la investigación en curso. “Y a veces, hacerlo bien significa que no puedo dar información en este momento”.

La alcaldesa de Baton Rouge, Sharon Weston Broome, quien se reunió la semana pasada con alcaldes de otras ciudades importantes de Estados Unidos en Washington, DC, para discutir el tema del crimen, calificó el tiroteo como “un acto de violencia sin sentido que no pasará sin control”. We will not stop our work until everyone feels safe and individuals no longer turn to guns to resolve their differences. Please join me in praying for the victims and their families. If you have information about last night’s incident, please contact Crime Stoppers right away.— Sharon Weston Broome (@MayorBroome) January 22, 2023

“No detendremos nuestro trabajo hasta que todos se sientan seguros y las personas ya no recurran a las armas para resolver sus diferencias”, tuiteó Broome.

Aunque el número de homicidios en Baton Rouge disminuyó el año pasado desde 2021, la capital de Louisiana ha estado plagada de violencia armada. En octubre, un tiroteo temprano en la mañana cerca del campus de la Universidad del Sur en Baton Rouge dejó nueve heridos.

