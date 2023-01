Aaron Judge reveló a Jimmy Fallon que Anthony Rizzo y su perro lo convencieron de renovar contrato con New York Yankees

La insignia de New York Yankees, Aaron Judge, firmó recientemente una extensión de contrato por nueve años y $360 millones de dólares tras semanas de intriga y espera en las que se rumoreaba su salida del Bronx, pero ahora parece haber un nuevo héroe sorpresa en la operación: Anthony Rizzo.

Durante una presentación en el programa ‘The Tonight Show Starring: Jimmy Fallon’ Judge reveló que Rizzo fue clave para que renovara aunque no con una charla particular o un mensaje, sino más bien por la relación que tienen en común los perros de las estrellas de New York.

Según contó El Juez, su cachorro Penny y el perro de Rizzo, llamado Kevin, son amigos inseparables, por lo que Rizzo le recordó constantemente que apartarlos sería inhumano.

Judge le recordó a Fallon que mientras se encontraba tanteando con organizaciones como San Francisco Giants o New York Mets, recibía constantes llamadas y mensajes de texto de Rizzo diciéndole que debía renunciar a buscar otro equipo y que tenía renovar con los Mulos para que ambos continuaran creciendo juntos con sus mascotas

Esto fue clave a la hora de que Judge extendiera su contrato para continuar escribiendo páginas de historia en su camiseta.

De hecho, la renovación vino acompañada con el nombramiento como el capitán de Yankees número 16 de su historia, así como también haber recibido las llaves de la ciudad pero ninguna decisión fue tan importante como la de mantener a su perro con su mejor amigo.

Mira el video aquí:

