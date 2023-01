Descubre que su novio le es infiel gracias al ticket de compra de un café

Últimamente, gracias a las redes sociales, nos hemos enterado de cada historia de infidelidad que pareciera haber sido sacada de una telenovela o película de Hollywood, ya que algunos de sus protagonistas hacen usos de sus dotes detectivescos para desenmascarar a los infieles.

Ese es el caso de una joven usuaria de TikTok identificada como @amayajaquith, quien compartió en esta plataforma un clip con su storytime de cómo descubrió que su novio la engañaba con otra, y todo gracias a un simple ticket de compra de un café.

En tan solo 3 minutos, la chica detalló que en su relación, venía arrastrando ya muchos problemas con su pareja, a tal grado que se encontraban en ese paso de decidir romper o continuar. Además vivían juntos pero en casa de su suegra, algo que recomendó jamás hacer.

También indicó que un día que su novio le dijo que saldría con un amigo a tomar unas cervezas y platicar cosas de negocios, al día siguiente, cuando lavaba su ropa, encontró un ticket de compra de una cafetería y al revisarlo, le llamó la atención que había un TéLatte deslactosado light, algo imposible de creer que tome un hombre.

“Para esto al día siguiente le pedí que pasara por mi al trabajo, le marcaba 20 minutos antes para que llegara a tiempo, le marqué pero no me contestaba, entonces me manda mensaje diciendo que se fue con su primo a manejar su coche nuevo”, explicó la mujer.

“Pedí un Uber, llegué y estaba su lap prendida, me metí a sus conversaciones recientes y hablaba con una niña, a la cual le decía ´yo paso por ti’, ‘te amo, eres el amor de mi vida’, entonces le marqué pero obviamente no me contestó entonces le marqué a ella”, mencionó Amaya.

Finalmente, otra chica le contestó el teléfono y le informó que era la novia del hombre con el que salía e incluso, le pidió hablar con él, pero este se hizo el desentendido.

Como era de esperarse, la historia se volvió viral y muchos indicaron que a pesar del esfuerzo que algunos hagan por mantener las cosas en secreto, finalmente la verdad saldrá siempre a la luz.

