Es oficial, Daniel Arenas se une a Adamari López como copresentador de Hoy Día de Telemundo

El actor Daniel Arenas llegó para quedarse a Hoy Día como copresentador oficial del programa junto a Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky Bombom. A partir de este miércoles 25 de enero la incorporación del colombiano será oficial.

“Estamos sumamente contentos de darle la bienvenida al talentoso y multifacético actor, Daniel Arenas, a la familia de Telemundo y Hoy Día”, dijo Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. Day también agregó: “Daniel se une a un grupo dinámico y talentoso de presentadoras y juntos seguirán cautivando a los televidentes con la energía y entretenimiento que caracterizan al programa mañanero”.

El productor del programa, Dio Lluberes, se mostró complacido con la incorporación de éste compartiendo un mensaje en Instagram que reza de la siguiente manera: “Feliz de recibirte en casa. Tu familia te espera con los brazos abiertos. Enhorabuena @danarenas ¡A darle!“

Daniel Arenas es ahora uno de los co-presentadores oficiales del programa matutino Hoy Día. / Foto Cortesía de Telemundo.

Daniel Arenas se ha dado a conocer en la televisión hispana gracias a una carrera admirable en el mundo de la interpretación, estelarizando proyectos importantes tales como: “Teresa”, “S.O.S Me Estoy Enamorando”, “Médicos Línea de Vida”, “Mi Marido Tiene Familia”, “La Gata” y “Corazón Indomable”, entre muchas otras. Por esto mismo ha trabajado con bellas y talentosas actrices como Angelique Boyer, Ana Brenda Contreras, Irán Castillo y Mayte Perroni entre otras.

Aquí les compartimos unas de las escenas icónicas del actor Daniel Arenas interpretando a Fernando en la telenovela “Teresa” junto a Boyer, una de las producciones televisivas más exitosas de los últimos tiempos de la televisión mexicana y así también de Estados Unidos.

El amor de Daniel y Daniela

De su vida sentimental también se ha hablado mucho, ya que éste sostiene una relación con la bella modelo y conductora de televisión Daniela Álvarez. Se espera que como parte del perfil de Arenas la vida en familia y el amor sean temas en los cuales él pueda apoyar dentro de la conducción.

También es importante añadir que su trabajo como protagonista de telenovelas permite que junto a Adamari López éste puede siempre aportar el punto de vista del actor dentro de la sección de espectáculo y más.

A través de sus redes sociales, por otra parte, su vida junto a Daniela es muy abierta y esto es lo que pudimos ver de los tortolitos en año nuevo: View this post on Instagram A post shared by Daniela Alvarez (@danielaalvareztv)

Lee más de Hoy Día aquí:

Carmen Villalobos es criticada por su relación con Frederik Oldenburg: “Los cambios de marido solo le lucen a JLo”

Adamari López sigue haciendo de las suyas: “Si me cae mal que se note”

Jorge Bernal y su familia hicieron un inolvidable viaje en su casa rodante