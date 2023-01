Adamari López sigue haciendo de las suyas: “Si me cae mal que se note”

“Si me cae mal que se note”, dijo Adamari López en uno de sus famosos videos de Instagram. La presentadora de televisión boricua lo hizo en esta oportunidad mientras revisaba una de sus plantas y dijo que para qué disimular, si alguien le cae mal se notará.

Este mensaje de la conductora de ‘Hoy Día’ causó nuevamente controversia en las redes sociales. Sus seguidores dicen que ella da ‘indirectas muy directas’. Desde hace mucho tiempo se dice que Adamari López utiliza estos videos para enviar ‘mensajes’ a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija, y a Evelyn Beltrán, la nueva novia de este.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en esta oportunidad: “Directos o no, se van a ofender siempre”, “Directa??? Jajajaja si fueras directa, dirías hasta el nombre de la persona que te cae mal …. Que se note!!”, “Muy linda por fuera Adamari, pero tienes muchas heridas en tu corazón”, “Me gustas tus indirectas directas”, “No creo que ese reel tenga que ver con Evelyn, pero dice el dicho al que le caiga el guante que se lo ponga”, “Que se note para que disimular” y “Debería ser más directa, un saludo”, fueron algunos de los mensajes que recibió la boricua en esta oportunidad.

Es frecuente ver ese tipo de comentarios en el Instagram de Adamari López. Hace algunos días recibió fuertes críticas tras enviar un mensaje a quienes juzgan su vida. “Me gusta mucho verle Ada, pero como que ya me está aburriendo tanta echadera. ¿Será qué hay alguien que te molesta? No sé pero tú sabes hacer unas cosas más padres”, “Ya cansa de tantas indirectas, vive tú vida, olvídate de tu ex, déjalo en paz y tú también encuentra paz”, “¿Por qué siempre está tirando indirectas? Cansa con eso”, “Para de tiraderas, tú te buscastes estar sin el padre de tu hija” y “De pana. Sin ofenderte Adamari pero ya cansas con las indirectas, sueltalas y déjalas ir, pasa la página”.

Sigue leyendo: Adamari López dice que volverá por lo que se le antoja

A Adamari López le dicen que menos mal no canta como Shakira, pues tendría canciones para Luis Fonsi y Toni Costa

La polémica llega a una publicación de Adamari López: muchos dicen que habla de Evelyn Beltrán

Adamari López tuvo un detalle para Alaïa en su regreso de España