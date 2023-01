¿Hay corazón? El tenista Stefanos Tsitsipas invitó a Margot Robbie a verlo jugar en el Australian Open

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada del tenis mundial, ha estado lleno de muchas sorpresas este año y la más reciente de ellas estuvo protagonizada por el tenista griego Stefanos Tsitsipas, quien realizó una pequeña declaración de amor a una de las actrices de Hollywood más populares de la actualidad.

Lo que sucede es que Tsitsipas fue entrevistado después de vencer en los cuartos de final de la competencia al checo Jiri Lehecka y asegurar su pase a las semifinales; en sus declaraciones el griego aseguró que su mayor deseo es conocer a la actriz australiana Margot Robbie, de quien se considera uno de sus mayores admiradores.

“Australia es un gran país. Me gustan muchas cosas australianas. Una de mis actrices favoritas viene de aquí, Margot Robbie“, expresó Tsitsipas.

Ante este hecho el entrevistador le dijo: “¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo una oferta? ¿Qué estamos viendo aquí?”. “Absolutamente. Sería lindo verla aquí algún día“, respondió el tenista.

El tenista ha reiterado en ocasiones anteriores que Margot Robbie era su actriz preferida y que le encantaría poder conocerla, especialmente por los grandes papeles que ha realizado en Hollywood en los últimos años.

Ayuda a los desfavorecidos

El tenista griego también decidió enviar un mensaje de apoyo a las asociaciones que ayudan a los más desfavorecidos, alegando que quiere utilizar el dinero del ganador del Abierto de Australia para ayudar a construir escuelas en el país oceánico.

“Me encantaría algún día ganar el Abierto de Australia y regalar una parte del dinero del premio para construir escuelas en Victoria, que es el estado de la educación. Me gustaría hacer eso. Vi lo difícil que es para muchos. Me gustaría que niños de todo el mundo vayan a la escuela y obtengan una educación adecuada, lo cual es muy importante. No todos los niños son privilegiados. Realmente me gustaría darles la oportunidad de ir a la escuela. Eso es lo que Australia significa para mí”, concluyó.

