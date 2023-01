Osmel Sousa en ‘LCDLF3’ habló de su trabajo en Nuestra Belleza Latina

El Zar de la belleza, Osmel Sousa es uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos‘ durante esta tercera temporada, y en tan poco tiempo de haber iniciado el concurso comenzó a revelar detalles de algunas experiencias laborales que ha tenido, y una de ellas fue en Nuestra Belleza Latina (NBL).

El experto en certámenes de belleza mencionó a algunas personalidades del mundo del entretenimiento que también estuvieron a su lado como jurado, al tiempo que expresó que tuvo la oportunidad de laborar con Julián Gil, quien resulta ser la expareja de Marjorie de Sousa.

“Yo hice ahí un reality 10 años, en ese canal yo trabajé en un reality 10 años. Era un certamen de belleza pero un reality y éramos 3 jueces y yo era el juez que… Ahí pasó Giselle Blondet, pasó Julián Gil, pero el mejor grupo de jueces fue Julián, Lupita Jones y yo“, dijo en una de las transmisiones de ‘La Casa de los Famosos’.

Agregó que también llegó a conocer a la hermana del actor: “Él (Julián) es muy simpático y tenía una hermana que también trabajaba con nosotros ahí que hacía de chaperona de las candidatas. Era buenísima también. Nosotros estuvimos como 3 años haciendo juntos eso, pero después cambiaron a Julián…”.

La llegada de Osmel al reality show más famoso de habla hispana del momento, sin duda, resultó una de las cosas más llamativas el pasado 17 de enero, debido a que lo hizo en un trono y terminó llevándose todo la atención de la audiencia que estaba presenciado la alfombra roja.

“A lo largo de mi vida he sido dibujante publicitario, actor, cronista social, organizador de concursos, pero a mí como me conocen realmente es como el zar de la belleza. Me molesta mucho tener que dormir con alguien, ya sea un ser humano, un perro, un peluche, lo que sea, así que en la casa ya veré cómo hago. Yo nunca he cocinado nada. Prepárense llegó la realeza a ‘La Casa de los famosos‘”, mencionó frente a las cámaras de Telemundo.

