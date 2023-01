Por qué el café puede soltarte el estómago

El café es una bebida que cuando se consume con moderación puede considerarse una bebida saludable. El café puede aumentar el estado de alerta, la energía y la capacidad de concentración; en algunas personas también puede provocar ganas de defecar.

La razón por la que el café puede “soltar el estómago” está en su contenido de cafeína. Entre sus diversos efectos, la cafeína puede desencadenar contracciones en el colon y los músculos intestinales, lo que lleva a una evacuación intestinal más fácil.

Según un estudio publicado en el European Journal of Gastroenterology and Hepatology, el café con cafeína estimula la actividad motora del colon. Su magnitud es similar a una comida, 60% más fuerte que el agua y 23% más fuerte que el café descafeinado.

El café descafeinado aún tiene un poco de cafeína. Aunque, según el estudio, el café descafeinado conduce a cierto movimiento del colon, el café con cafeína fue un 23% más efectivo.

Otra forma en la que el café puede ayudar a defecar es estimulando la producción de ácido gástrico en el estómago e intestino. El aumento de la acidez ayuda a acelerar el proceso de digestión, lo que puede provocar la necesidad de defecar.

Algunas investigaciones sugieren que la producción desencadenada de ácido gástrico puede variar según el nivel de ácidos en el tipo de café que se bebe.

“En un estudio publicado en Molecular Nutrition Food Research se descubrió que un café tostado oscuro que contenía niveles más pequeños de tres ácidos comunes del café causaba una menor producción de ácido gástrico que otra mezcla del mercado”, comparte Eat This Not That.

La respuesta humana al café o la cafeína puede variar entre los individuos. La cafeína puede tener diferentes efectos en e cuerpo.

Efecto diurético

Además de estimular la evacuación en algunas personas, la cafeína es un diurético, ayuda al cuerpo a deshacerse de agua y sal extra al orinar más.

Impulso de energía

La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que puede hacer que te sientas más despierto y le dará un impulso de energía, publica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Aumento del flujo sanguíneo

La cafeína estimula el corazón, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta presión arterial temporalmente, especialmente en personas que no suelen consumir cafeína. La Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH) señala que no se han encontrado fuertes efectos negativos de la cafeína sobre la presión arterial, incluso en personas con hipertensión.

Aumento de metabolismo

La cafeína aumenta la tasa metabólica en reposo, lo que significa que aumenta la cantidad de calorías que se queman en reposo.

