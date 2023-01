Por qué podrían despedir a un empleado por detener un ladrón en una tienda en Estados Unidos

Una empleada de Walmart se volvió viral en TikTok al afirmar que permitió que un ladrón escapara, ya que temía ser despedida si lo atrapaba. Los usuarios de la plataforma de videos se mostraron sorprendidos por sus razones.

En un video que ya tiene más de 45,000 visitas, Kristy (@asap.kristy) dijo que mientras estaba en su tiempo libre en Walmart, observó a una persona que parecía estar saliendo de la tienda con mercancía robada.

“Hicimos contacto visual, y yo estaba como: ‘Señor, no voy a hacer nada’. Además de eso, si literalmente voy y lo detengo, literalmente me meteré en problemas y me despedirán. Así que simplemente lo dejé irse”, dijo la chica.

Aunque puede parecer extraño para aquellos que no han trabajado en el sector de ventas minoristas, la reacción de Kristy fue completamente comprensible. Es común que las tiendas aconsejen a sus empleados no perseguir a los ladrones, debido a una variedad de razones, entre las cuales la seguridad de los empleados es fundamental.

Y es que el ladrón podría estar armado o el empleado podría sufrir lesiones al intentar detenerlo.

Es por eso que muchas tiendas tienen políticas de ‘no perseguir’ que indican que los empleados no deben intentar atrapar a los ladrones. De hecho, hay algunos casos en los que los empleados supuestamente han sido despedidos por violar esta política, como uno de 2010 en el que se despidió a un empleado de Walmart en Kansas después de intentar detener a un ladrón.

En TikTok, hubo usuarios que validaron la acción de Kristy.

“Para la gente que no sabe: es más barato para la empresa dejarlo ir que pagar los gastos médicos si el trabajador se lesiona”, afirmó uno de ellos.

“En mi trabajo nos dicen que no nos acerquemos a menos de 10 pies de un cliente si vemos que está robando por nuestra propia seguridad. O alejarnos de ellos si nos damos cuenta”, dijo un segundo.

“Cuando trabajaba en el comercio minorista, una señora le sacó un cuchillo a mi gerente porque la confrontó. ¿Vale la pena detenerlos? No”, recordó otro usuario.

