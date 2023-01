Bad Bunny y Gael García Bernal se besan en la boca en la película ‘Cassandro’

El cantante Bad Bunny y el actor Gael García Bernal forman parte de un proyecto de Amazon Prime Video que dentro de poco podrán estar disfrutando a través del servicio de streaming, y es que se trata de un filme donde relatan la vida del luchador Cassandro.

Sin embargo, a través de las distintas redes sociales viralizaron unas fotos donde ambos salen besándose, y la gran mayoría de los internautas manifestaron su rechazo por el contenido.

“Salen las primera imágenes de #badbunnypr besando a #gaelgarciabernal en la película del luchador #Cassandro disponible próximamente por Amazon Prime Video”, fue el mensaje que acompañó las fotos.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, y es que rápidamente los usuarios de la red social de la camarita se comenzaron a pronunciar, debido a que les llamó mucho la atención el hecho que se filtraran esas imágenes donde sale besando a un actor. Sin embargo, la gran mayoría ataca es al intérprete de ‘Un verano sin ti’.

Los internautas explicaron que posiblemente todo haya sido intencional para intentar que el resto deje a un lado lo que sucedió con la chica a la que le lanzó su teléfono al mar porque no se quería fotografiar con ella. Además, muchos aprovecharon para preguntarse si era homosexual.

“Llamando la atención para que la gente se olvide del problema con la joven del celular”, “Y Titi le preguntó si tenía muchas novias? Titi se equivocó”, “Pensé que finalmente había salido del closet”, “Espero que los niños no vean estas imágenes”, “Claro que él es gay“, “Por eso le tira los celulares a las señoritas, claro, le fastidia las chicas”, “Ya no existe el conejo malo, ahora es la coneja feliz”, “Que salga del closet y ya diga que es gay”, “Quiere que se olvide del trato a sus fans”, “No deberían ni mencionar este tipo”, “Con razón sus canciones hablan tan mal de la mujer”, “Y no era que este año iba a descansar el conejo malo?”, “Es gay?”, fueron algunas de las expresiones registradas en el post.

