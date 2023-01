Daddy Yankee recibió el celular de una fanática para tomarse una foto y comparan la situación con Bad Bunny

El cantante Daddy Yankee en las últimas horas se ha viralizado en las diversas plataformas, debido a un video que se filtró cuando está compartiendo con unas personas que le solicitaron tomarse una foto con él. En el audiovisual se aprecia cuando la mujer le entrega el celular al intérprete de ‘Hot’ y él de manera amable lo recibió para que el momento quedara retratado.

Tras ese hecho el intérprete de ‘Gasolina’ fue comparado con el más reciente suceso con Bad Bunny luego de haberle lanzado el celular al agua a una fanática. Por consiguiente, él se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter lo que había sentido en ese momento que lo hizo tomar ese comportamiento públicamente.

Los internautas se tomaron un tiempo para dejarle un mensaje en la publicación en el que explicaron que era otro tipo de persona por el comportamiento que asumió con los presentes que se emocionaron de verlo en el campo de juego.

Sin embargo, otros usuarios de la red social de la camarita dijeron que no era válido el hecho de tener que comparar ambas situaciones, debido a que los fanáticos que le pidieron una foto a Daddy Yankee estaban alejados de él, a diferencia de lo sucedido con el intérprete de ‘ojitos lindos’.

“Es incomparable, respetuoso, humilde, no olvida que viene de barrio”, “Qué diferencia con el otro”, “Excelente caballero, la diferencia”, “Este es un artista con educación y sabe respetar a sus fanáticos”, “El es el único cantante de reggaetón que me gusta, los demás son solo imitación“, “Tantos años con su carrera impecable”, “Esto es ser artista, se deben a los fanáticos, qué diferencia”, “Esto es ser un señor artista”, “No pueden comparar, aquí él estaba solo y la muchacha preguntó”, “Igualito que el ridículo de Bad Bunny”, “Eso sí es un artista, no los payasos de ahora”, “Ellos están compartiendo con él de forma civilizada sin invadir su espacio”, “Que lo vea Bad Bunny para que aprenda de los mejores”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

