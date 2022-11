Bad Bunny besó en la boca a una fanática que se montó en el techo de su camioneta tras su paso por Colombia

El cantante Bad Bunny el pasado viernes 18 de noviembre tuvo una presentación en Colombia, show que forma parte de su tour ‘Un verano sin ti’ y, que lo ha hecho visitar diversos países del mundo, al tiempo que la escenografía ha estado inspirada en su nuevo disco.

Benito Martínez Ocasio, nombre real del intérprete del género urbano aprovechó su estadía en el mencionado país, por ello se trasladó hasta Provenza (un barrio ubicado en Medellín) lugar donde asistieron cientos de personas que lo querían conocer.

Tras su salida de un local nocturno la multitud enloqueció al verlo caminar con los guardias de seguridad. Por ello, aprovechó y se montó en un escalón del coche y besó en la boca a una fanática que se trepó hasta el techo del vehículo. Sin embargo, el intérprete de ‘Moscow Mule’ no se quitó un pedazo de tela que usó como tapabocas.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debido a que los fanáticos del cantante del género urbano enloquecieron al ver lo que había sucedido minutos antes de él meterse al coche que lo iba a trasladar del lugar. En poco tiempo se viralizó en las diversas plataformas, mientras que todos tenían una percepción diferente sobre lo ocurrido.

Infinidades de internautas aseguraron que habrían deseado ser esa mujer por pocos segundos, debido a la determinación que tomó el intérprete de ‘Un verano sin ti”. Por ello, algunos explicaron que ese sería un muy buen motivo para que la fanática no se lavara más “la boca”.

“Hoy conocí la envidia 2.0”, “La favorita de Dios es la que se subió al techo del coche”, “Beso con filtro“, “Envidia de la buena“, “La que se lo besó… ya ganó”, “Me muero, la besó. Por qué no nací en Colombia?”, “No me vuelvo a lavar la boca”, “Qué pena que en Chile no hiciste ni algo parecido”, “Esa por nada del mundo va a lavar su boca”, “El sueño de mi vida”, “El verdadero quién pudiese”, “No se lave la trompa“, “Uffs, yo moriría por ese beso”, “Todos queriendo ser ella”, “En cualquier momento hasta el papa le va a dar un beso en la bica a Benito, esto es una pandemia”, “El beso jamás olvidado para esta chica”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

