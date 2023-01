El público reacciona tras la llegada de Daniel Arenas como presentador a ‘Hoy Día’

Daniel Arenas fue anunciado como el nuevo presentador de ‘Hoy Día’. Se une al staff como el único hombre presente y acompañará a Adamari López, Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Andrea Meza cada mañana a través de las pantallas de Telemundo.

El actor colombiano, de 43 años, se sumó este miércoles al equipo del show. ¡Hoy es un día muy especial! ¡Nos visita la increíble @milly_quezada y además Daniel Arenas se suma a la familia de #HoyDía!”, dijo el programa al darle la bienvenida.

Los televidentes del programa no dudaron en dejar sus opiniones sobre esta incorporación al equipo de presentadores.

“Divino mi bello Daniel, éxitos y mil bendiciones para ti y todo el elenco del programa”, “Bello mi Daniel Arena ahora lo quiero más desde que es novio de Daniela. Me quitó el sombrero como dicen”, “Daniel Arenas fue un buen acierto después de sus malas decisiones”, “Bellos todo no me lo pierdo y ahora más con Daniel”, “Daniel es bello en todo el sentido de la palabra” y “Daniel Arenas Linda persona y lo transmite por la pantalla” son algunos de los mensajes que han dejado los internautas tras la llegada del colombiano.

Esta nueva etapa de ‘Hoy Día’ comenzó a principios del mes de diciembre del año pasado. En principio recibieron muchos comentarios de sus fieles televidentes, quienes no estaban muy a gusto con lo que veían en pantalla.

“Malisimo el programa, sacaron al Chef y a Nacho, excelentes profesionales”, “Muy bueno porque está Ada pero han debido cambiar de formato dejando las mismas personas del anterior programa”, “Extrañando a Chiquibaby, lastima que no saben elegir conductores”, “No gracias, ya no está chiquibaby ni Nacho ni el chef”, “¿De verdad que les interesa nuestra opinión? Pues van de mal a peor” y “Que programa más aburrido, mejor ponga una novela turca” fue parte de lo que dijeron.

