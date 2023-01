En el 24/7 de La Casa de los Famosos lanzan apuestas, unos dicen que hoy sale Nicole Chávez

El caso de Nicole Chávez dentro de La Casa de los Famosos 3 es bastante particular. Dentro del reality la hija de Julio César Chávez es una de las más queridas, aunque fuera de esta no corra con la misma suerte. Una buena parte del público televidente agradece la seguridad y la frescura con la que se desenvuelve, mientras que otros dicen no tolerarla, dicen que mucho habla.

Pero hay que ser justos con Nicole, la joven se ha sabido adaptar al juego, lo está disfrutando muchísimo y se ha hecho muy amiga de El Rey Grupero. Dentro de La Casa de los Famosos Nicky, como le dicen algunos, incluso armó una familia postiza, dentro del show la joven ha encontrado las figuras de mamá y papá en Aylín Mujica y Arturo Carmona.

¿Sale Nicole Chávez de LCDLF3?

La Jefa anunció a través de Twitter que uno de sus habitantes saldrá de su casa en un par de horas, debido a una emergencia familiar, sobre esta no ahondo en lo absoluto y se espera que todo esto se desvele en la gala de esta noche, en donde probablemente Héctor Sandarti le cederá la palabra a la “host” de la casa para que le de el anuncio a sus habitantes.

Muchos creen que Nicole Chávez podría salir de la casa, pero nadie da razones concretas. Algunos sólo temen que el padre de ésta se encuentre molesto por todo lo que el público dice de su hija y los sobrenombres que se han construido a su alredero.

En Twitter esto fue lo que dijo: “Habitantes de Twitter. Les informo que esta noche uno de los habitantes abandonará mi Casa definitivamente. La razón y su salida en vivo esta noche a las 7PM por Telemundo ¿Quién creen que se va? Los leo”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

