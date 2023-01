Arturo Carmona y Aylín Mujica lucen muy románticos en ‘La Casa de los Famosos’ y al público le encanta

Arturo Carmona y Aylín Mujica protagonizaron un romántico momento en ‘La Casa de los Famosos’. En la cuenta de Instagram de Telemundo publicaron el momento en el que se acercan de una manera muy sensual para casi darse un beso.

Los internautas y seguidores de este reality show de Telemundo no dudaron ni un segundo y comenzaron a dejar sus mensajes sobre este posible romance que está surgiendo entre estas dos personalidades del mundo del entretenimiento.

Estos son algunos de ellos: “Me gusta esa pareja”, “Que lindos, ojalá que si hacen una hermosa pareja”, “Qué belleza, me encantaría que se de ese romance”, “Pues harían linda pareja, una edad idónea que es importante, pues imagino que los dos andan buscando estabilidad”, “A mi me gustan los dos le caen bien hay público”, “Me gusta esa pareja”, “Sí porque no si se dan la oportunidad puede que se entendían”, “Ojalá hacen una bella pareja…” y “Tal vez jejeje amor nada atracción o estrategia tal vez” son algunos de esos comentarios que recibió la posible nueva pareja.

En esta primera semana de ‘La Casa de los Famosos’ el reality show ha recibido muy buenos comentarios por parte del público. Muchos de ellos están muy felices con lo que ven dentro del programa y con el elenco que lo conforma en esta tercera temporada.

Esta semana se conoció al primer eliminado, de cuatro que fueron sentenciados. Jonathan Islas fue el primer en abandonar la casa tras no contar con el apoyo del público, quien votó por los nominados a eliminación que querían mantener dentro de la casa.

Los otros tres que lo acompañaron en la sentencia a eliminación fueron Juan Rivera, José Rodríguez y Liliana Rodriguez, quien ha recibido mucho cariño del público.

