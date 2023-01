Emergencia familiar golpea a La Casa de los Famosos 3: alguien sale hoy del reality de Telemundo

Héctor Sandarti anunció ayer que “La Jefa” tendría su propia cuenta de Twitter, en ella estará hablando con los fans y compartiendo información directa sobre el reality de Telemundo. Y hoy, esto se hizo realidad, ya que a tempranas horas se anunció una de las noticias menos esperadas de este show: un habitante saldrá de la casa esta noche, para siempre.

Parece ser que durante la gala informarán sobre la salida de un participante, las palabras de “La Jefa” en Twitter han sido las siguientes: “Habitantes de Twitter. Les informo que esta noche uno de los habitantes abandonará mi Casa definitivamente. La razón y su salida en vivo esta noche a las 7PM por Telemundo ¿Quién creen que se va? Los leo.”

Habitantes de Twitter. Les informo que esta noche uno de los habitantes abandonará mi Casa definitivamente. La razón y su salida en vivo esta noche a las 7PM por Telemundo ¿Quién creen que se va? Los leo. #LaJefaAclara #LCDLF3 #LaJefaTLMD — La Jefa (@LaJefaTLMD) January 25, 2023

Muchos creen que la persona que saldrá del reality es Monique o Nicole Chávez, muchos otros esperan que esta noticia no afecte la presencia de Juan Rivera en La Casa de los Famosos y mucho menos la de Arturo Carmona o Rey Grupero, ya que todos ellos están realmente compenetrados en el juego.

Vía Instagram Telemundo ya confirmó lo que dijo la “La Jefa” en Twitter. Vale agregar que la noticia ha golpeado a los fans, porque muchos ya tienen a sus favoritos y el reality se está poniendo realmente bueno, porque todos están tratando de mantener la convivencia sana, mientras otros están cavando “la tumba” de aquellos a quienes quieren eliminar y sacar del juego.

Hay que ser honestos y decir que Rey Grupero ha sido uno de los que más rápido captó la esencia de esta competencia y su perfil es completamente apto para las estrategias de nominación, ya que aún cuando pueda perder su voto por complot, ya éste trazó la línea de votación y parece ser, hasta el momento, que sus compañeros están de acuerdo con él.

Por ahora los personajes menos queridos dentro de la casa son: Raúl, Monique, Liliana Rodríguez y Paty Navidad. ¿Será que alguno de ellos sale hoy? View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

