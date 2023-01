Simeone: “Me gustaría juntarme con Ancelotti y aprender”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego “Cholo” Simeone, confesó su admiración por el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y afirmó que le gustaría juntarse con el “y aprender”.

En la rueda de prensa previa a los cuartos de final en la Copa del Rey, que se jugará en el Santiago Bernabéu, el estratega del Atleti afirmó que su equipo lo dará todo en el partido de este jueves.

“Yo lo único que puedo hablar es de la relación que tengo con Carlo, que es solamente de entrenador, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, aunque me gustaría porque es una persona muy inteligente y muy capaz. Y aprender, sobre todo. Tengo una buena relación. Me parece una muy buena persona”, dijo Simeone al término de las prácticas.

El técnico afirmó que tanto el Real Madrid como el Atlético están en la misma situación, y solo queda esperar el encuentro para saber quien saldrá victorioso.

“Es una eliminatoria. Nos jugamos los dos la misma situación. A partir de que termine el partido, el resultado que aparezca dejará a uno eliminado y será evidentemente el que la pase peor”, aseguró.

“Nosotros pensamos en el Real Madrid en equipo. Entendemos que tiene un montón de herramientas muy buenas para competir y buscaremos llevar el partido donde nos sentimos más cómodos para hacerles daño”, agrego el “Cholo”.

