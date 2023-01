LCDLF3: Juan Rivera confronta a Rey Grupero por su conflicto con Raúl García

Juan Rivera, como muchos más dentro de La Casa de los Famosos, presenció el pleito que se desató entre Raúl García y Rey Grupero, en su momento no dijo nada. Esperó a que las aguas estuviesen más tranquilas para conversar con Rey, a quien estima y considera su amigo dentro del reality.

El hermano de Jenni Rivera fue muy claro con Rey y le advirtió que si en algún momento llegaba a tener algún problema con él, que por favor no le hiciera lo mismo que a Raúl, porque le hizo ver que así como él es explosivo, así también lo es Juan Rivera. View this post on Instagram A post shared by Jan La Amante (@janlaamante)

También le hizo ver que la forma en la que sobrellevó la situación con Raúl no fue la adecuada, le dijo que si alguien lo tratase a él de la misma forma no sabría reaccionar tan bien, como sí lo hizo García. Es más, Juan admitió que de dicho pleito, Rey fue el que peor salió, porque como bien ha dicho Pepe Gámez, el público no favorecerá al youtuber en dicho altercado. Y así ha sido, los fans del 24/7 están a favor de Pepe y de Raúl.

