La Casa de los Famosos 3: Rey Grupero tiene a Pepe Gámez entre ceja y ceja

Por alguna razón Pepe Gámez y Rey Grupero no han logrado congeniar dentro de La Casa de los Famosos. Ayer por la noche, en el 24/7 pudimos ver cómo Rey asegura que al actor no lo quiere ni el público ni los famosos dentro de la casa. Por alguna razón, Rey ve o presiente un tipo de amenaza en el actor. Es más, asegura que Pepe se ha ganado el odio del público. Así de tajante ha sido el youtuber. Más no sabe que su interpretación de los hechos está muy lejos de la realidad. ¡Pepe sí cuenta con el apoyo del público!

Algunos creen que la incomodidad de Rey Grupero con Gámez radica en que éste no le presta mayor oído y tampoco comparte con el resto del grupo de hombres de la casa: no se levanta temprano para hacer ejercicio y tampoco dispone su tiempo para conversar con ellos, a diario, cuando éstos están tertuliando en cualquier rincón de la casa.

Rey y muchos otros han querido señalar que el actor no hace limpieza, sin embargo, todos hemos podido ver cómo éste sí lava platos e incluso lava los baños a conciencia, no por encimita…

Aún no entendemos por qué algunos han querido implicar que Pepe podría haber protagonizado o liderado un posible complot en contra de Juan Rivera para la primera nominación. ¡Esto nunca pasó! Sin embargo, lo que se ha dicho dentro de la casa sobre este tema podría poner al hermano de Lupillo en contra de Gámez para estas segundas nominaciones.

Ayer, antes de que Monique Sánchez anunciara su salida de La Casa de los Famosos, Rey Grupero y Raúl García sostuvieron una discusión por la cual hoy Rey pidió disculpas, generalizadas. El youtuber se disculpó con sus compañeros… Por ahora no hemos visto que se acercase a García para externarle ningún tipo de disculpa por el trato que le dio anoche, pero le pidió perdón al resto de los habitantes. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Sobre el conflicto, Pepe conversó anoche con Paty Navidad y le dijo que a su parecer la actitud de Raúl ante la pelea fue aplaudible y le aseguró a la actriz que así mismo lo ha de pensar el público televidente. Le dijo que estaba seguro que después de esto los fans estaban más prestos a salvar a Raúl y darle así todo su apoyo. Y no se equivocó. La lectura de éste entorno al problema ha sido acertada. Y le ha valido para que los fans también aseguren que lo salvarán, si es que llega a salir nominado esta semana. View this post on Instagram A post shared by Jan La Amante (@janlaamante)

Sobre la nominación podemos adelantar que es posible que hoy por la noche “La Jefa” invalide algunas nominaciones por complot. Las conversaciones que han sostenido los famosos dentro de la casa están lejos de cumplir las reglas impuestas por “La Jefa”. Ella misma hizo un anuncio hoy a través de sus redes sociales para confirmar que está revisándolo todo y dará su veredicto en un par de horas. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

