Fans ponen en “jaque mate” a La Casa de los Famosos: Raúl y Monique complican las nominaciones

La salida de Monique Sánchez de La Casa de los Famosos 3 ha complicado el proceso de nominación, porque en los últimos días la casa vivió una división muy fuerte y las alianzas están demasiado marcadas, tanto que era obvio que los personajes que saldrían nominados este jueves serían: Monique, Raúl, Pepe y por qué no, Liliana Rodríguez. Con esta movida el grupo de Nicky Chávez y Rey Grupero probablemente perseguirían la salida de cualquiera de los fans. Sin embargo, todo esto se “fue al traste” con la renuncia de Monique.

Vale agregar que el “jaque mate” podría llegar a darlo, del todo, Raúl García, quien previo a la salida de Monique vivió un fuerte encontronazo con Rey Grupero. Las palabras fueron duras, fuertes y poco precavidas por parte de Rey, quien por momentos conquista al público para luego convertirse en el villano de esta temporada.

En el 24/7 Raúl está recibiendo todo el apoyo del público, en su gran mayoría. Pepe Garza ha tenido razón en su lectura sobre los hechos. Sin embargo, lo que los habitantes no saben es que Nicole Sánchez podrá ser muy querida dentro de la casa, pero fuera de ésta los fans quieren verla en la tabla de nominados, ya que están ansiosos por verla salir del show. Nicky se está convirtiendo así en la nueva obsesión del público. Este mismo efecto se vio en temporadas previas con personajes como los de Gaby Spanic y Niurka Marcos.

Varios famosos llevan cantando sus nominaciones desde hace días, dos de ellos son Nicky Chávez y Rey Grupero. Es verdad que no han querido dar nombres completos, pero si están dando a entender de quiénes hablan y ya esto es sinónimo de complot para los fans y “La Jefa” misma.

Recordemos que en la temporada pasada el cuarto lila cayó completo en la tabla de nominados, menos Daniella Navarro porque era la líder de la semana, gracias a que usaron nombres falsos para referirse a: Lewis, Ivonne Montero, Nacho Casano y Juan Vidal.

Rey Grupero no saldrá nominado en esta ocasión ya que él es el actual líder de la casa, pero si el bando de Paty Navidad ha logrado leer bien la situación en la que se encuentran es posible que ellos logren meter a uno de ese lado, que podría Nicole Chávez. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sin embargo, es posible que si Raúl no renuncia al show, tanto él como Pepe Garza caigan en la tabla de nominados junto a Lilia Rodríguez, posiblemente.

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

Monique Sánchez sale hoy y definitivamente de La Casa de los Famosos 3 de Telemundo

En el 24/7 de La Casa de los Famosos lanzan apuestas, unos dicen que hoy sale Nicole Chávez

Emergencia familiar golpea a La Casa de los Famosos 3: alguien sale hoy del reality de Telemundo