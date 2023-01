Monique Sánchez sale hoy y definitivamente de La Casa de los Famosos 3 de Telemundo

“La Jefa” de La Casa de los Famosos 3 anunció a través de Twitter que hoy saldría uno de los habitantes de manera definitiva. ¿La razón?, según ésta, una emergencia familiar. Desde que se oficializó este anuncio a través de las redes sociales de Telemundo el público entró en shock. Nadie daba crédito a lo que estaba pasando y dentro de la casa nadie sospechaba lo que hoy aquí te contamos. Sale para no volver más Monique Sánchez.

Al tomar la palabra, después de que Héctor Sandarti lo anunciara, Monique explicó que sale del programa por decisión propia. “A mi no me sale reír cuando no me apetece sonreírte. No me gustaría que la gente viera un lado con escudo o capas, un lado feo. La gente no me conoce y me dolería muchísimo que vieran sólo eso. Tengo muchas cosas bonitas que no me están saliendo acá”. “Siento que el brillo que yo tenía se fue apagando”, declaró.

“A mi sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”, aseguró Monique de manera tajante.

Llama mucho la atención, por otra parte, todo lo que ha pasado hoy, porque a penas van nueve días y ya tenemos dos eliminados. Dos famosos se han quedado ya sin la posibilidad de ganarse los $250,000 dólares. Jonathan Islas fue el primer eliminado por decisión del público, pero ahora junto a él también está Monique Sánchez.

Esperamos que la emergencia familiar sea solventada con éxito y ahora sólo queda ver si fulanito de tal se unirá a Islas durante las galas en donde los eliminados acompañan a Héctor Sandarti y a Jimena Gallego haciendo un recorrido por todo lo que acontece dentro de la casa en el día a día.

En el 24/7 los fans, cuando se confirmó esta noticia, comenzaron a lanzar nombres y decían, en su momento, que lo más probable era que saliese Raúl, porque lleva varios días llorando asegurando que no se siente bien dentro de la casa. Monique era el segundo nombre que más repetían junto al de Nicole Chávez, de Monique decían porque mucho llora y de Nicole porque mucho habla.

Vale agregar que en medio de toda esta ansiedad por conocer el nombre de quien abandonaba la casa dentro del reality estallaba una bomba de convivencia y es que Rey Grupero y Raúl protagonizaron tremenda discusión sin tregua, la cual probablemente podremos ver hasta mañana en la gala en vivo.

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

En el 24/7 de La Casa de los Famosos lanzan apuestas, unos dicen que hoy sale Nicole Chávez

Emergencia familiar golpea a La Casa de los Famosos 3: alguien sale hoy del reality de Telemundo

Mayeli Alonso confesó si apoya la participación de Juan Rivera en ‘La Casa de los Famosos 3’