Miss República Dominicana habla del Miss Universo: “Llegar allá fue un gran orgullo”

Andreína Martínez, Miss República Dominicana y tercera finalista en el Miss Universo 2022, estuvo de visita en ‘Hoy Día’ y fue entrevistada por la mexicana Andrea Meza, quien obtuvo la corona en el certamen de belleza universal en el 2020.

Meza le preguntó a la joven dominicana qué sintió al estar allí entre las tres finalistas junto a Venezuela y Estados Unidos, primera finalista y ganadora respectivamente.

“Honestamente pensé, ‘Dios mío estoy aquí’. Es muy difícil estar centrada y presente en ese momento porque no sabemos qué va a pasar, es el momento más importante de tu vida. Así que quería estar presente porque fue muy difícil para mí llegar al top 3 porque antes no pude por el covid, resultar llegar allá para mi fue un gran orgullo. Me sentía como que esto aquí, sientelo, vivelo porque es una sola vez en la vida”, dijo la joven modelo en el programa matutino de Telemundo.

Esta edición del Miss Universo estuvo marcada por la polémica tras la coronación de R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, pues el público creía que la corona se la merecía mucho más la venezolana Amanda Dudamel.

Ante esto, Andreína Martínez dio su opinión en medio de la ola de comentarios que se desataron en la opinión pública.

“El comité de selección tiene criterios, tiene directrices que seguir y siento que hicieron lo necesario para tener una digna representante. Cada una de las personas que estábamos ahí trabajamos tanto, somos mujeres inspiradoras y honestamente cualquiera de nosotras podía ganar. Cada quien tomó la decisión que tenía que tomar”.

Recibimiento de la dominicana y su mensaje

Andreína Martínez regresó a su natal República Dominicana tras el Miss Universo. La joven fue recibida en el aeropuerto al ritmo del merengue.

Tras su participación, ella envió un emotivo mensaje al público: “Todavía trato de encontrar las palabras exactas para expresar todo lo que siento. Ha sido un largo camino. Desde un principio soñé con hacer que República Dominicana sea bien representada y así siento que fue. Mission accomplished. Agradezco de todo corazón el apoyo incondicional que recibí de cada uno de ustedes, agradezco que me hayan defendido a capa y a espada porque eso me llenó de motivación”.

