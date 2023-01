Nutrióloga de Jorge Salinas da la cara y niega infidelidad con el protagonista de “Perdona Nuestros Pecados”

Anna Paula Guerrero, nutriógloa de Jorge Salinas, conversó con Grupo Imagen y le brindó declaraciones al programa “De Primera Mano”. Frente a Gustavo Adolfo Infante y el resto de conductores ésta aseguró que no sostiene ningún romance con el histrión y en efecto dijo que una vez salga el video completo del supuesto beso todo quedará aclarado.

Lamentablemente, en ningún momento ésta buscó negó que el beso haya sido en la boca. Sólo insistió en esperar a que salga el video para que todo quede claro y así su nombre, como el del actor queden limpios ante la opinión pública y mediática.

Por su parte, Jorge Salinas aclara también que no mantiene un romance con su nutrióloga Anna Paula Guerrero, luego de que hace unos días se publicaran unas fotos donde él se ve besándola afuera de Televisa. El actor explica que decidió aclarar la situación justo en la presentación de la telenovela que protagoniza “Perdona Nuestros Pecados”, porque es una forma de hacerse responsable de sus actos.

“Yo tengo que responder por mis actos y de mis consecuencias también. Soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth (Álvarez), ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes, pero también lo puedo entender porque a eso se dedican”.

El actor continúa con su declaración: “Yo no he tenido ni tengo una relación fuera del matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth”.

El mexicano indica que la relación que mantuvo con la Dra. Guerrero fue siempre profesional y desde el día en que se tomaron las fotos no ha tenido contacto con ella. “La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio. Yo no he tenido contacto con la Doctora Guerrero desde esa vez”.

Jorge evita hablar sobre cómo se encuentra Elizabeth Álvarez tras la publicación de las fotografías. “Tendrían que preguntárselo a ella, no me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa. Yo creo que sería ella quien tendría que responder”.

Y ante los rumores que aseguran que la actriz lo corrió, el actor asegura que él sigue viviendo con su esposa y sus hijos, Máxima y León. “Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia y pues nada, eso es todo lo que tengo que decirles”.

