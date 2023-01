Chris Hemsworth mostró a sus fanáticos su aspecto físico como ‘Thor’ con 85 años

El actor Chris Hemsworth es reconocido por sus grandiosos personajes en la industria del cine, y uno de los papeles más llamativos que ha podido realizar es el de ‘Thor’, personaje que sin duda ha terminado enamorando a miles de fanáticas con las que cuenta alrededor del mundo.

El pasado viernes en horas de la noche quiso sorprender a la comunidad de Instagram, debido a que compartió cuatro significativas fotos con un particular aspecto, y es que se trata de él con 85 años. En la primera imagen sin duda terminó dejando perplejos a más de cinco millones de seguidores que hasta el momento le han dado ‘Me gusta’.

La segunda postal fue bastante significativa, pues aparece al lado de la actriz Elsa Pataky, quien es su esposa y madre de sus hijos. Además, se ha mostrado muy optimista ante el diagnóstico médico que le dieron a Chris, pues no ha dejado de manifestarle su apoyo luego que le dijeran que tenía predisposición genética de Alzheimer.

La comunidad de la aplicación se sintió muy conmovida al ver la tercera foto, y es que sale interpretando a Thor con 85 años, sin duda, muchos de los comentarios estuvieron dirigidos a ese personaje que lo ha marcado gran parte de su vida profesional.

“No pareces tener más de 84”, “Volví al futuro por ese tiro, compañero”, “Tan bueno”, “Se ve bien”, “Thor: Age of the Old”, “Viejo rey Thor”, “Todavía no veo quién podría hacer a Thor mejor que tú, incluso así de viejo”, “No es justo. A los 85, voy a parecer el viejo melocotón que acabo de encontrar debajo del asiento”, “Por un momento me pregunté a mí mismo si me estaban dejando atrás en el tiempo”, “Ciertamente no conozco a ningún chico de 85 años de la vida real que se vea así”, “Te pareces a Joe Biden”, “Todavía sexy. Tú y Chris Evans serán los ancianos más calientes del mundo, y no, esto no es una queja”, “No estamos listo para esto”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Chris Hemsworth se alejará de la actuación por un tiempo tras predisposición genética de Alzheimer

· Elsa Pataky acabó con el “complejo” de su baja estatura cuando conoció a Chris Hemsworth

· Chris Hemsworth revela que tiene una predisposición genética de padecer Alzheimer