Dicen que Shakira y Piqué seguirían juntos si hubieran visto esta película

Consuelo Duval confiesa que había evitado audicionar para hacer películas durante mucho tiempo debido a que un director la juzgó muy duramente y le hizo creer que no funcionaba como actriz de cine. La actriz decidió cambiar eso y ahora anuncia el estreno de “Infelices Para Siempre“, cinta que protagoniza al lado de Adrián Uribe y que llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 26 de enero.

“No dudé de mi capacidad como actriz, pero sí me creí mentiras”.

“Fui a un casting de cine y el director que era de esos directores muy ‘cul…’, me dijo ‘¡uy, no mi reina! Tú no funcionas para el cine, porque lo único que se va a ver en la pantalla es tu bocota’; entonces me pegó tan fuerte y se lo creí, que si había castings de cine o cosas de cine, pues yo no, porque juré que el cine no me quería”.

“Y después reconstruí esa idea en mi cabeza y dije ‘no, yo soy de todo terreno, de teatro, cine’. Ojalá que un día el cine me abra sus puertas y me deje entrar”.

Por su lado, Adrián Uribe explica que esta historia manda un mensaje de ayuda a todas aquellas parejas que se han perdido debido a la rutina.

“Yo creo que si Shakira y Piqué hubieran visto la película, seguirían juntos todavía, no hubiera habido esa canción de Shakira.

“Así que, a todas las parejas: Si estás bien, vela porque vas a seguir muy bien; si no estás bien también vela para que veas que se puede rescatar (la relación) si los dos quieren, se puede rescatar. El amor lo puede todo”.

Consuelo confiesa que en algún momento permaneció en un matrimonio más tiempo del que debía, pensando en sus hijos.

“En alguna etapa de mi vida, yo fui capaz de sacrificar todo lo que fuera con tal de que mis hijos no vivieran otro divorcio de su mamá; entonces, sí me sentía como atrapada por el amor que le tenía a mis hijos y por la vergüenza que me daba tener otro fracaso matrimonial. Pero bueno, ya lo tuve, mis hijos se aguantaron, ya se chin…

“Pero sí creo que el amor de la pareja no debe verse abrumado por los hijos”, indica.

“No te puedes quedar en ninguna relación por los hijos. Tienes que quedarte por ti, por tu mujer, porque los hijos van a crecer y se van a ir, y solamente te vas a quedar con esa persona, vas a envejecer con esa persona”, agrega Adrián.

Lee más de Shakira y Piqué aquí:

Gerard Piqué se cansa de las críticas y pelea con un paparazzi en España: “Deja las drogas”

Hasta Instagram está del lado de Shakira, la red social afirma que la ex de Piqué no miente

Para que lo baile Piqué, ahora Shakira dice: “Las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue”