Hasta Instagram del lado de Shakira, la red social afirma que la ex de Piqué no miente

El 18 de enero Shakira compartió en Instagram un video en el que comparte una pegajosa coreografía para acompañar un extracto de su más reciente éxito musical. Los pasos de baile son en la actualidad una excelente herramienta que tiene el artista para viralizar y posicionar canciones en la memoria colectiva de los usuarios tanto de Instagram como de TikTok.

En este breve video Shakira baila y canta lo siguiente: “Esto es para que te mortifiques, mastiques, tragues, tragues, mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni que supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Todo iba bien con este video. Supero los cinco millones de likes, obtuvo el apoyo de muchos famosos. Ahí se pueden leer los nombres de celebridades como Lili Estefan, Carmen Villalobos, Lorena Meritano, Yanet García, Carolina Sandoval, Pablo Portillo, Juan Manuel Cortés, BZRP, entre otros. Ojo, muchos de los nombres que aquí aparecen tienen en común con Shakira el haber sido víctimas de hombres infieles.

Pero, en medio de todos estos mensajes nos topamos con uno muy interesante que venía nada más y nada menos que de la cuenta oficial de Instagram. Sí. Instagram no sólo le dio like al video de Shakira, Instagram también dejó un mensaje que reza de la siguiente manera: “Hips and this song have a lot in common: no lies”.

En español la traducción sería: “Las caderas -de shakira- y esta canción tienen mucho en común: no mienten”.

Recordemos que la colombiana tiene muchas canciones que le han dado la vuelta al mundo. Una de ellas es “My Hips Don´t Lie”, “Mis Caderas No Mienten”, de ahí tomó Instagram la idea para formular dicho mensaje. Por esta razón nos atrevemos a decir, que Instagram apoya a Shakira.

