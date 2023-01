Las votaciones de La Casa de los Famosos ponen en primer lugar a Raúl García y sale Pepe Gámez

La Casa de los Famosos enfrentará este lunes su próximo proceso de eliminación. Los nominados son: Pepe Gámez, Madison, Liliana Rodríguez y Raúl García. Según la cuenta de @lcdlf2_vip, hasta el momento los votos indican que se salvará del proceso de eliminación Raúl García y saldrá eliminado el actor Pepe Gámez.

Muchos creen que Gámez sigue sin entender el juego, el histrión cree que la competencia se pondrá buena en unos cuantos días, cuando en La Casa de los Famosos todo empieza desde el día uno. Esta podría ser la razón por la cual los fans están dejando de votar por éste, ya que la convivencia con el resto de habitantes ya está poniéndose picante.

Madison, por ejemplo, sin querer ya empezó a tener roces con Aleyda Núñez y Aylín Mujica por el tema de la limpieza en la casa. Mientras que Raúl sostiene un tipo de feudo con Rey Grupero, ambos viven en un estira y encoge entre llevarse bien y llevarse mal.

Liliana Rodríguez también está moviendo los hilos de la casa con su forma de ser que de alguna manera ya incomoda a ciertas personas de la casa como La Materialista, Nicole Chávez y Rey Grupero. Sin embargo ésta ha logrado entablar una relación de amistad muy bonita con Juan Rivera, Paty Navidad y Madison.

Pepe, aún cuando hable con todos, se mantiene demasiado distante aún cuando aparece en todo. Los fans sienten que este famoso no logra entrar en el juego y desde que entró nominado tras la salvación de José, se ha mantenido en el último lugar de la tabla. View this post on Instagram A post shared by .. (@lcdlf2_vip)

