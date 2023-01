Rey Grupero dice que Paty Navidad cocina con “polvo de ovni” en La Casa de los Famosos

Rey Grupero se siente entre la espada y la pared con respecto a la salvación de hoy. El famoso youtuber es el actual líder de La Casa de los Famosos, por esta razón tiene el privilegio de salvar a uno de los cinco nominados que son: Raúl García, José, Liliana Rodríguez, Madison y Pepe Gámez.

Ayer por la noche, en el 24/7 pudimos ver cómo éste conversaba con las cámaras desde el gimnasio. Ahí mismo aseguró que Paty Navidad se estaba ganando a los habitantes de la casa a través del estómago y es que todos reconocemos que la actriz es una excelente cocinera, por eso dijo que probablemente ésta le estaba echando “polvos de ovni” a los alimentos. Esta afirmación de Rey Grupero generó una ola de risas, por un lado, mientras que otros se indignaron con él.

Recordemos que dentro de la casa la actriz ha hablado sobre esto con Osmel Sousa y fuera del reality ella también ha admitido sentirse como un ser fuera de este mundo.

Rey también se siente contra la espada y la pared porque aunque quiere salvar a José tiene la inquietud de salvar a Madison o a Liliana, pero afirma que si llegase a salvar a la hija de “El Puma” empoderaría así al famoso grupo de “las tías” como él las llama. Y es que éste siente que el grupo o bando contrario al de él está liderado por Paty Navidad y una de las “Morillo”. View this post on Instagram A post shared by .. (@lcdlf2_vip)

De momento es importante señalar que los votos señalan como posible eliminado a José, si es que Rey Grupero no lo salva a él. De lo contrario saldría del reality Pepe Gámez, quien es el segundo con menos cantidad de votos a favor. Si las votaciones se cerrasen hoy los salvados por el público serían: Liliana Rodríguez, Raúl García y Madison. El salvador por el líder dictaría el futuro entonces de Pepe y José la siguiente semana.

Pero ojo que en el grupo de Rey ya están habiendo problemas porque al parecer no les gusta que Dania esté de amiga con Paty Navidad. Parece que el mismo problema de la segunda temporada está empezando a pesar en esta nueva edición de La Casa de los Famosos.

