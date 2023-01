Policía busca a hombre que arrojó cocktail Molotov en templo de Nueva Jersey

La policía está buscando a un hombre que arrojó un cocktail molotov en un templo de Nueva Jersey la madrugada del domingo.

El hombre arrojó el dispositivo inflamable a la puerta principal de Temple Ner Tamid en Bloomfield, un municipio a unas 7 millas al norte de Newark, alrededor de las 3:19 am, dijo la policía de Bloomfield.

El video de seguridad lo grabó encendiendo el dispositivo, arrojándolo a la puerta y huyendo por el camino de entrada, dijeron las autoridades, y agregaron que la botella de vidrio se rompió pero no dañó el edificio.

La policía acudió al templo a las 9:30 am del domingo después de un informe de daños a la propiedad.

Los detectives de Bloomfield están investigando junto con los fiscales locales, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, dijeron las autoridades.

NEW TONIGHT: #Bloomfield police are probing an attempted #arson involving a masked man who threw a Molotov cocktail at Temple Ner Tamid. https://t.co/GLh0kgN0ad pic.twitter.com/cFTklXBCT7 — News12NJ (@News12NJ) January 29, 2023

Según NBC New York, el rabino del templo, Marc Katz, dijo en un comunicado: “Hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantener segura a nuestra comunidad. Todo funcionó como debería. Nuestras cámaras registraron el incidente y nuestras puertas resistentes a los golpes aguantaron. Pero lo que no puedo hacer es convencer a nuestra comunidad de no desanimarse. Hay odio en todas partes, y el odio gana cuando lo dejamos penetrar”.

Katz le dijo a la estación que el templo mejoró recientemente su seguridad con una subvención de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación del estado.

La policía de Livingston, un municipio a unas 15 millas al oeste de Bloomfield, dijo el domingo que estaban aumentando las patrullas de los templos locales “y continuarán haciéndolo hasta que se obtenga más información”.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin , dijo en un comunicado que su oficina estaba al tanto de ese intento de ataque y de otro en una iglesia en el condado de Monmouth el sábado, que están investigando “como potencialmente motivado por prejuicios”, dijo. We are aware of an attempted arson attack on a temple in Bloomfield NJ earlier this morning. As a result we have increased our patrols of our temples and will continue to do so until more information is obtained. If you see anything suspicious, please call us immediately.— livingston police (@livingstonalert) January 29, 2023

No estaba claro de inmediato si había algún vínculo entre los incidentes.

“Permítanme ser claro: no hay lugar para la violencia o el odio en Nueva Jersey y condeno enérgicamente estos actos”, tuiteó el gobernador demócrata Phil Murphy.

