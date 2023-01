Hispana atada y quemada en Brooklyn dejó un mensaje para su expareja antes de que su novio la incinerara viva

Una mujer fue atada y quemada viva en el interior de un apartamento de Brooklyn por un novio el pasado 11 de noviembre, informaron las autoridades, Pedro Velázquez, su expareja, encontró un mensaje en su contestador antes de la muerte de Sugerys Ramírez.

“Ella dijo: ‘Solo quiero decirte que te extrañé, solo quiero estar contigo'”, relató sobre la llamada nueve días antes de su muerte. “… Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme”, expresó.

Ramírez, de 40 años de edad, fue atacada por su novio, quien se encuentra detenido por homicidio y secuestro luego de atarla a una silla e incinerarla viva, declararon los funcionarios.

Lashawn Duffie, de 28 años, fue filmado en un video comprando un líquido para encendedores antes de dirigirse al apartamento donde la mujer se encontraba, dijeron los fiscales.

“Eso es algo que desearía que nunca hubiera sucedido, pero sabía que sucedería tarde o temprano”, dijo Velázquez, su esposo durante 10 años. “Cuando me enteré de lo que pasó, me volví loco”.

Velázquez declaró para Daily News que él y Ramírez, madre de dos niños, se conocieron en un centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados hace 16 años, y la relación entre ambos finalizó en 2021 luego de que la mujer empezara a consumir de nuevo. Los dos siguieron juntos intermitentemente hasta el pasado verano cuando decidió romper el amorío.

“La última vez que hablé con ella, le dejé un mensaje y me devolvió la llamada por video”, explicó. “Y ella dijo: ‘Será mejor que me dejes en paz porque tengo un hombre de verdad. Me trata como a una reina'”.

Los fiscales dieron a conocer que el asesino se enfureció después de que la víctima destruyera sus cómics y su consola de videojuegos.

Por su parte, el médico forense determinó que la causa de muerte de Ramírez fueron quemaduras graves y violencia homicida, mientras tanto Duffie fue encarcelado en su comparecencia con una fianza impuesta de 1 millón de dólares o una fianza de 500,000 dólares en efectivo.

Un amigo cercano de la víctima, Eric Warren, aseguró que Duffie lo golpeó y robó antes de salir del apartamento de la mujer la noche del homicidio.

“Probablemente, quería que me fuera y yo no me iría”, manifestó Warren, de 59 años. “Así fue como consiguió que me fuera… Y me preguntaba por qué lo estaba viendo o tratando con él. Era solo un hombre demoníaco”.

Por otro lado, Velázquez indicó que intentó visitar el cuerpo de Ramírez en la morgue para su última despedida, pero dijeron que no querría ver sus restos quemados.

“No tuve la oportunidad de despedirme”, dijo. “[Duffie] va a tener que vivir con eso, porque no solo la mató a ella, me mató a mí. No hay un día que no piense en ella”.

Lea también: