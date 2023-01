Lionel Messi habla por primera vez como campeón: “Sabía que Dios me iba a regalar un Mundial”

El 10 de la selección Argentina, Lionel Messi, dio por primera vez una entrevista para hablar de lo que fue haber conquistado el Mundial Qatar 2022, casi mes y medio después de la final ante Francia en el estadio Lusail.

En una entrevista para el conductor Andy Kusnetzoff, Messi reveló varios detalles sobre su pasantía con el tercer título de Argentina en un Mundial de fútbol.

La entrevista se dividió en varias etapas: una inicial de 45 minutos donde el astro del PSG contó lo que sintió tras haber levantado la Copa del Mundo y luego otra donde habló sobre las historias, interacciones y anécdotas que vivió con fanáticos.

“Por suerte se dio lo que tanto soñamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y llegó casi al final“, fue parte del primer mensaje que se animó a contar a Kusnetzoff.

Para Messi, fue importante agradecer a Dios por haberle dado la fortaleza para ganar la competición, aunque siempre “supo” que le iba a dar ese regalo algún día.

“Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía“, dijo Messi.

Otra de las historias curiosas de Messi llegó justo cuando venía el momento de la premiación, en la que aseguró que sentía que el trofeo le decía que finalmente era el momento de alzarla.

“La Copa me llamaba y me decía: ‘Ya está, ven, agárrame que ahora sí puedes’“, añadió.

Por último habló de los momentos oscuros que vivió con la Selección Argentina cuando fue blanco de críticas por las finales perdidas en 2014, 2015 y 2016, pero declarando que conquistar el Mundial de Fútbol fue el cierre que esperaba.

“Había recibido muchísimas críticas de todos los colores y yo sabía que mi familia sufría mucho más que yo. Se dijeron cosas injustas hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico y eso era lo que me molestaba realmente y me dolía. Era cerrar el círculo, ganamos la Copa América, el Mundial, ya está, no queda nada”, finalizó.

Mira el video aquí:

También te podría interesar: