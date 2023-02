El público de El Gordo y la Flaca dice: “Marc Anthony se casó primero que Clarissa Molina, qué habrá pasado”

Desde que se anunciara que la boda de Clarissa Molina y Vicente Saavedra se posponía, el público de El Gordo y la Flaca ha estado hablando mucho sobre esto. Con el paso de los días el tema fue perdiendo fuerza, sobre todo porque muchos han asegurado que la boda no está cancelada, sólo pospuesta. La periodista Mandy Fridmann lo ha comentado en varias ocasiones, ya que su público le ha hecho esta pregunta en varias ocasiones en Instagram. Y ella, como siempre fiel a su profesionalismo, habla y elimina los rumores, asegurando que la boda sigue en pie.

Semanas han pasado y el tema parecía zanjado. Clarissa incluso reabrió la sección de comentarios en su Instagram, porque los mensajes o cuestionamientos en torno a su compromiso parecían haber cesado y es que a finales de diciembre todos querían saber qué estaba pasando en su vida amorosa, y hasta evaluaban con lupa sus fotos publicadas en busca del famoso anillo de compromiso, cuestionándola cuando lo veían en su sitio.

Pero, el tema ha vuelto a salir y todo porque una boda inesperada sacudió al mundo del espectáculo: Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron nupcias, contra todo pronóstico. Ahora, los fans de El Gordo y la Flaca, al ver que el programa -como era de esperarse- realizó una cobertura especial retomaron entonces el famoso compromiso de Molina y Saavedra, lanzando así el siguiente comentario: “Marc Anthony se casó primero que Clarissa Molina, qué habrá pasado” View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lamentablemente, los mensajes hacía Clarissa Molina están siendo invasivos, ya que algunos de sus seguidores se creen con el poder para meterse en su vida privada dándole, en ocasiones, consejos que no pidió, aquí les dejamos uno de ellos: “Bella. Bella. Pero se necesita más que eso, hay que ser inteligente y humilde para escuchar y aceptar que cuando el río suena, piedras trae y se te dijo: ‘ése tipo no es lo que tú te mereces’. Ten paciencia y mira a tu altura niña, que solo tú no ves lo que vales. Sigue adelante que lo mejor está por venir”.

