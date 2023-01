Clarissa Molina compartió una foto junto a su gran amor y sus seguidores pensaron que era Vicente Saavedra

La dominicana Clarissa Molina el pasado fin de semana compartió una foto en sus historias de Instagram donde se aprecia que está abrazando a un hombre. Sin embargo, no se podía detallar mucho más, pues ambos estaban de color negro, y es que varios pensaron que se trataría de Vicente Saavedra.

Sin embargo, el domingo compartió varias imágenes de lo que estuvo realizando estos días, y es que su padre se encontraba de cumpleaños y ella viajó para poder estar a su lado en una fecha tan importante como esa. Por ello, tras la revelación del motivo fue que Molina compartió que el hombre que tenía a su lado era su papá y no Saavedra.

“Me fui a Santiago a un viaje relámpago para sorprender a mi papá y celebrar su cumpleaños juntos! Se imaginarán si reacciona cuando me vio sin tener la más mínima idea que estaba ahí esperándolo. Mañana voy a compartir con ustedes un video donde de un hermoso sábado en Santiago en familia. Feliz cumple papi. Te amo!!!”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos.

Los internautas aprovecharon la oportunidad de dedicarle algunos mensajes al progenitor de la dominicana, debido a que este fin de semana la familia estuvo de fiesta por un año más de vida. Uno de los deseos que más se repitió fue que siguiera cumpliendo muchos más, así como le solicitaron a ella que lo valore.

“Muchas felicidades para él, mucha vida y salud”, “Tu padre siempre te mira con tanto amor”, “Muchas felicidades y bendiciones”, “Awww la nena de papá, el mejor regalo de cumpleaños, muchas felicidades para él”, “Qué chulería”, “Dónde está el novio?”, “Y el novio qué pasó que no se ve por ahí?”, “Cuántos de ustedes pensaron que la última foto era de ella y Vicente cuando la puso en su historia”, “Felicidades, eso no tiene precio sorprender así a sus padres”, “El mejor regalo que se le puede dar a un padre”, “Tiempo de calidad, la mejor sorpresa para él, el mejor regalo”, “Que Dios me lo bendiga a Don Domingo, que cumplas muchos años más llenos de salud”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

