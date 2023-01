Evelyn Beltrán revela detalles de su relación con Toni Costa y uno de ellos es si se casarán o no

El bailarín Toni Costa y Evelyn Beltrán iniciaron una relación amorosa hace más de un año, desde ese momento ella se ha visto envuelta en diversos comentarios negativos, debido a que algunas personas consideran que fue la que destruyó la relación que existía entre el español y Adamari López.

Sin embargo, la pareja actualmente ha buscado la manera seguir pese a la situación y por ello, la mexicana interactúa más con sus seguidores de Instagram con una dinámica de preguntas, pues una usuaria le preguntó que: “¿Ya tienes planes de boda?” y ella le respondió: “No, no hay planes de boda por el momento. Estamos viviendo nuestro amor día a día, no tengo prisa de vivir cada etapa con mi novio”.

Los internautas no han perdido la oportunidad de hacerle consultas sobre su vida personal, y es que les gustaría saber si más adelante se mudaría a Miami, lugar donde se encuentra viviendo Costa. Por ello, contestó lo siguiente: “Como toda relación uno llega a vivir donde su pareja está en su momento que ya toque. Algún día si mis planes son irme para Miami“.

“Porque quiero cuidar más mi relación, la gente todavía no está preparada para ver nuestro amor por todas partes. Hubo un tiempo donde compartía casi todo pero después descubrí que la envidia anda suelta y entre más feliz te ven más quieren verte mal así que protejo mi relación junto con mi novio y solo subimos 1 % ahora”, explicó Evelyn sobre el poco contenido audiovisual que sube a sus redes sociales.

“Cuándo van a dejar de decir el ex de Adamari, gracias a ella ya se hicieron un nombre, ya quiten a Adamari, él tiene nombre propio”, “Si se casaran sería una pareja muy hermosa contrayendo sus nupcias al altar? Se casarán pronto?”, “Novio o marido?”, “Los chismes lo cuentan en su suscripción que tienen en casi 20 dólares al mes“, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Toni Costa responde a las declaraciones de Adamari López tras hablar del presunto motivo que los llevó a separarse

· Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, cambió su cuenta de Instagram a privada y creen que es por Adamari López

· Evelyn Beltrán le pregunta a Toni Costa si quiere un 2023 a su lado tras un mensaje compartido en Instagram