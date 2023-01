Toni Costa responde a las declaraciones de Adamari López tras hablar del presunto motivo que los llevó a separarse

El pasado viernes Telemundo ofreció un programa especial a la audiencia que en los últimos años ha venido disfrutando de ‘La Casa de los Famosos‘, y es que Adamari López fue parte de dicha transmisión, aunque solamente se trató de 10 horas. Además, todo se generó como parte de lo que vendrá este próximo martes 17 de enero durante la tercera temporada.

La puertorriqueña aprovechó su estadía para hablar de algunas cosas un poco personales, al tiempo que varias de sus revelaciones se fueron convirtiendo en virales y la prensa nacional e internacional no perdieron la oportunidad de destacarlo, y es que pese a que se separó de Toni Costa hace mucho más de un año, aún parecen tener diferencias en ese tema.

La reconocida actriz por su papel en la telenovela ‘Amigas y Rivales’ explicó que le causó incomodidad que su expareja dijera en ‘La Casa de los Famosos 2’ que ellos aparentemente se habían separado según por la hija que tienen en común.

Toni Costa se defiende

Sin embargo, el instructor de zumba se pronunció en la red social Instagram, al tiempo que aclaró lo que dijo hace varios meses atrás. Además, le explicó a quienes lo siguen en la aplicación que jamás diría que su hija habría sido el motivo de terminar con su relación amorosa.

“Para empezar jamás diría que mi hija fue la razón o la culpable de mi separación porque no lo fue. Estábamos en una conversación varias personas en la cocina y prácticamente todas las personas coincidían en que eso afecta a la pareja y yo me refería a eso, que es algo que puede afectar y distanciar o enfriarse”, manifestó.

Costa mencionó que es completamente “normal” que no recuerde esa parte de lo que aparentemente había dicho durante un encuentro que sostuvo en la cocina con el resto de los concursantes del reality show.

“Normal que no me acuerde de lo que supuestamente dije porque yo no dije eso así. Si me entendieron otra cosa lo siento, pero mi hija es sagrada y no la culparía de algo así. Gracias a las personas que ven sanamente lo que realmente se habló”, siguió diciendo.

