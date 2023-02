Juan Rivera tira al piso a Rey Grupero por malévola broma en LCDLF: le rapó la mitad de la cabeza

Rey Grupero es famoso en el mundo de YouTube por realizar bromas descabelladas y en parece que La Casa de los Famosos no lo está limitando, el encierro está haciendo aflorar esta vena atrevida del influencer y esto lo llevó a rapar la mitad de la cabeza de Juan Rivera.

El hermano de Lupillo Rivera estaba dormido, y Rey aprovechó verlo “fuera de combate” para iniciar con la broma. Su intención era echarle la culpa a Pepe Gámez, pero Osmariel le quitó este placer porque justo cuando Juan se enteró de lo que había pasado, buscó al culpable y esta sin dudarlo señaló a Rey.

Otra actitud que no pasó desapercibida fue la actitud de Dania, quien al escuchar como Nicole Chávez se quejaba de la situación, aseverando que la broma no era de su agrado, porque le parecía no sólo de mal gusto sino también peligrosa para la integridad física de Rey, no dudó en exponerla ante el Grupero, diciéndole que ante la furia de Juan ésta no le estaba ayudando en lo absoluto.

Muchos se han dado cuenta de esto y señalado que la actitud de Osmariel y Dania ha dejado mucho que desear.

Juan, por su parte, correteó a Rey Grupero por toda la casa, terminó tirándolo al piso y evitando la pelea estaban Arturo Carmona y José Rodríguez, quien no dudo en poner el cuerpo para evitar que éste alcanzara a Rey.

Todo este drama terminó con Juan y Rey riéndose a lo lindo porque la broma la tenían apalabrada desde horas antes con Aylín Mujica y Arturo Carmona como testigos y aliados. Mientras que a lo lejos sólo se escuchaba a Nicole Chávez llorando, primero porque no está a favor de la violencia y segundo porque ella quiere muchísimo a Rey y Juan Rivera.

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

¿Dania y Paty Navidad son las nuevas Alicia Machado y Mane de La Casa de los Famosos?

Quieren nominar a Paty Navidad: Los fans gritan complot en el 24/7 de LCDLF

Audiencia de ‘La Casa De Los Famosos 3’ reaccionó a la eliminación de Liliana Rodríguez