Quieren nominar a Paty Navidad: Los fans gritan complot en el 24/7 de LCDLF

Por alguna razón Paty Navidad se ha ganado la enemistad de muchos habitantes dentro de La Casa de los Famosos. A penas empezará la semana tres y muchos ya esperan que ésta salga nominada para librarse de ella en su camino hacía los $200,000 dólares.

Para quitarle poder a Paty, dicen unos, terminaron sacándola de la cocina, sin embargo en el 24/7 se perciben opiniones diversas entorno a esta conversación. Para empezar mucho del malestar vino de las palabras de José Rodríguez, que insistía que la cocina se había complicado demasiado por los egos de las chefs, que para empezar querían hacerlo todo ellas y para terminar caían en muchísimo estrés por los menús que iban a servir en el día a día.

El comentario de José no le gustó a Dania, quien en los últimos días ha desarrollar una amistad fuerte con Paty Navidad. Le pidió incluso que no fuera “malagradecido”, palabras que Paty repitió después cuando Aristeo le explicó que algunos estaban mostrándose un poco incómodos con la situación de la cocina. El tema escaló y ahora Paty ya no hace comida para nadie.

Los bandos parecen estar aún más marcados, aún cuando muchos dentro afirmen que seguirán relacionándose con todos, aunque en las nominaciones vaya de manera individual unos y grupal otros.

En el punto grupal es que se escucha que se avecina una nominación anunciada. Muchos están especulando con nominar a Paty Navidad, ella misma se lo espera. También se vienen otras posibles nominaciones anunciadas como las de Pepe Rodríguez, Rey Grupero y por qué no Dania y el mismísimo Aristeo.

Por ahora nada está del todo claro, al contrario, hay muchos nombres saliendo por aquí y por allá. En el 24/7 siguen esperando la nominación de Nicky Chávez, algunos creen que verdaderamente podrán sacarla de la casa y muchos otros afirman que sin ella este reality estaría muerto, ya que son los entuertos de Nicky y Rey Grupero los que terminan moviendo los hilos y los ánimos de la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Dania y Paty son las nueva Alicia y Mane

Según Dania ella encuentra en Paty Navidad alguien a quien admira y respeta. Según Dania Paty es como una figura materna para ella dentro del show. Algunos creen que Dania y Paty son las nueva Alicia y Mane de la tercera temporada de La Casa de los Famosos 3. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

Vamos por partes, no todos creen en la sinceridad de Dania. Pepe fue el primero en dirigirse a Paty Navidad como mamá, ya que ésta hizo este papel con él en una telenovela. Después Nicky Chávez desarrolló una relación así con Aylín Mujica y Arturo Carmona, a quienes les dice papás dentro del reality. Después con los días Dania hizo lo mismo pero con Paty Navidad, de ahí que ahora le diga también mamá.

Muchos creen que esto sólo es una estrategia por parte de Dania, quien vio lo que hacían los demás y decidió no quedarse atrás.

Al día de hoy sí vemos a Dania llorando las penas de Paty y defendiéndola cuando platica con las cámaras, pero no vemos que salga en defensa de ella de manera pública y tajante. Ya que al final del día siempre mantiene su velita prendida en el otro grupo con tal de salvarse de una nominación.

Vale agregar, que aún cuando Dania asegura apoyar a Paty Navidad, ésta parece no estar tan dispuesta como Mane a echarse a toda la casa en su contra para mostrar así su lealtad. Cosa que sí hizo Manelyk una vez decidió ser la única amiga de Alicia Machado dentro de La Casa de los Famosos en su primera temporada.

