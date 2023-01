Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue sin superar su derrota ante Mayweather, asegura su entrenador

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido actualmente en uno de los mejores boxeadores del planeta al cosechar un importante registro de victorias que le han permitido alcanzar diversos cinturones de campeón; este hecho también le ha resultado favorable para unirse a una larga lista de importantes nombres de pugilistas aztecas a lo largo de la historia.

A pesar de este hecho, el boxeador tapatío ha sufrido algunos golpes fuertes en su carrera, tal y como el que ocurrió en el año 2013 cuando se enfrentó contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr. En aquel combate el Canelo Álvarez fue ampliamente superado en cada uno de los rounds para registrar su primera derrota como pugilista profesional.

Recientemente el entrenador de Canelo Álvarez, Chepo Reynoso, habló sobre aquella complicada noche en la carrera de su protegido en la ciudad de Las Vegas, especialmente cuando sacaron a toda la gente del vestidor y el boxeador empezó a llorar por la derrota.

“Después de la pelea con Floyd Mayweather estaba gente en el vestidor, familiares y todo, y les dijimos que por favor se salieran. Nada más nos quedamos mi hijo (Eddy), Canelo y yo, nada más los tres, que somos el equipo”, expresó Reynoso en entrevista para la Asociación Española de Boxeo.

“Y nos apartamos, nos abrazamos y se puede decir que hasta lloramos, pero a parte de eso no era una cosa del otro mundo, perdimos ante un genio como es Mayweather, y a parte de eso, en descargo a la conciencia, perdimos, no le ganamos, pero a ese nadie le ha ganado. Entonces no fue vergonzoso, al contrario; dijimos ‘vamos a darle para adelante, y ahí estamos”, añadió.

Para concluir, el entrenador sostuvo que además del Canelo, todo el equipo “se quedó con la espinita” de la derrota y con las ganas de poder disputar una revancha, debido a que poco después de eso Mayweather anunció su retiro.

“Lo que pasa es que estábamos tristes por el gran compromiso, porque la verdad, todo México estaba pendiente de la pelea, todo México quería el triunfo de Canelo y cuando no puedes darle esa satisfacción a tu pueblo pues te hace sentir triste, pero también era un muchacho de 23 años. Dijimos de seguir hacia adelante. Por ahí muchas voces dijeron que la esquina falló, que había que cambiar de esquina pero si a eso se refieren, pues tienen que correr a todos los que han peleado con Mayweather, porque todos han perdido”, sentenció.

