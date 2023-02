Alcalde Adams firma ley que prohíbe incluir cubiertos plásticos, condimentos y servilletas en ‘deliveries’ de comida

En la “capital mundial” de envíos de comida a domicilio, ya tiene fuerza de ley la nueva norma conocida como ‘Skip the Stuff’, la cual prohíbe que los restaurantes y las plataformas de entrega de alimentos proporcionen utensilios plásticos para comer, paquetes de condimentos y servilletas en los paquetes de ‘deliveries’, a menos que el cliente los solicite.

Este miércoles, el alcalde Eric Adams firmó esta legislación que tiene como objetivo reducir de manera significativa la cantidad de plástico que terminan en los vertederos.

“Este proyecto hace que nuestra ciudad sea más limpia, más sostenible y libre de residuos. ¿Cuántas toneladas de estos productos que nadie usa, ni solicita, terminan siendo un agente inmenso de contaminación?”, se preguntó el mandatario municipal.

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) tiene la respuesta precisa a esta interrogante: Cada año se desechan más de 20,000 toneladas de alimentos de plástico no utilizados y no requeridos.

Gran parte de esta basura plástica se destina a vertederos e incineradores, que son nocivos para el medio ambiente. Mayormente se encuentran en comunidades pobres de mayorías negras y latinas. Otra parte termina como basura en las calles y vías fluviales.

Y, además, millones de neoyorquinos tienen un cajón de la cocina lleno, con estas cucharas, cuchillos, tenedores, paquetes de ketchup y mostaza de plástico y todos estos agregados al pedido de sus platillos.

Justicia ambiental

Esta norma entra en vigor inmediatamente, pero los restaurantes tendrán una ventana de seis meses para ajustarse al cambio. Los negocios que violen esta ley podrían enfrentar multas si incluyen utensilios plásticos, sin que se les pida.

En el caso de las apps de pedido electrónico, las compañías deberán agregar en los formatos de pedido la opción para pedir o rechazar cubiertos y condimentos.

“Cuando hablamos de justicia ambiental, nuestras comunidades negras y latinas a menudo enfrentan los momentos más difíciles, especialmente cuando se trata de desechos. Así que esto nos ayuda y es un paso adelante para hacer de Nueva York para todos, especialmente en El Bronx”, indicó la concejal Marjorie Velásquez , patrocinante de la legislación “Skip the Stuff”.

Este proyecto ya convertido en ley, además crea la oportunidad de ahorrar dinero a las pequeñas empresas y al mismo tiempo minimizar la huella de carbono en la Gran Manzana.

La Ciudad de Nueva York gasta al menos $42 millones por año en la gestión de desechos solo para utensilios de comida desechables de un solo uso. Además, el aumento del uso de aplicaciones de entrega y la cantidad de pedidos para llevar, se han más que duplicado, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, lo que multiplica estos desechos.

Entre ratas y plástico

Se trata de la segunda legislación de gran impacto en materia ambiental y saneamiento apoyada por el alcalde Adams. Ya el pasado mes de octubre, el DSNY planteó la idea de cambiar los horarios en que la basura llega a las aceras, con el criterio de que los desechos no deben estar afuera por largos períodos de tiempo, para evitar que las ratas tengan mucho tiempo para olerlos y perseguirlos.

En los edificios residenciales se tendría la opción de sacar la basura después de las 6:00 p.m. solo si disponen de contenedores con tapas especiales. Además se podrán colocar las bolsas cerradas de basura directamente en la acera, solamente después de las 8:00 p.m.

Estas reglas “antiratas” entrarían en vigencia a partir del próximo mes de abril.

“Recuerdo lo que mucha gente no sabe. Odio las ratas. Así que me aseguraré de que las ratas también me odien. En el caso de esta ley, que estamos firmando hoy, se trata de plástico. Nuestro objetivo es observar constantemente cómo eliminamos la basura de nuestro entorno. Y esta es una forma brillante de hacerlo”, remató.

Tres medidas contra el plástico: