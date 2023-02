Daniela Álvarez reaparece tras el beso entre su novio, Daniel Arenas y Adamari López

La colombiana Daniela Álvarez es la novia del presentador Daniel Arenas, y hasta la fecha ha preferido omitir lo que sucedió entre su pareja y la puertorriqueña Adamari López, estos dos últimos, hace algunos días se besaron en la boca durante una transmisión en vivo. Por ello, infinidades de personas habrían estado esperando que la modelo profesional dijera algo sobre esta nueva polémica.

Sin embargo, Álvarez ha preferido seguir ignorando públicamente lo que él hizo en vivo y frente a las cámaras de Telemundo. Por ello, recientemente compartió un video en su cuenta personal de Instagram, al tiempo que reseñó que es una de las cosas que más le agrada hacer.

“Amo cantar y más cantarle a Dios, quizás no soy la mejor pero lo hago con el corazón. Gracias a mi fotógrafo @jarlinsonramirezphoto por atreverse a cantar conmigo. Gracias @samuelvillalbar y @leydisherrera… por hacer esto un realidad. Te amo Dios”, fueron las palabras que acompañaron el post.

“Qué belleza, Dios te bendiga mujer”, “Si se me llena el corazón a mí viendo esto, no me imagino lo que causas en cada persona que ayudas”, “Que el Señor renueve tus fuerzas cada día para que todos puedan verle a través de ti”, “Eres un ángel sin duda”, “Te admiro profundamente”, “Eres un ser de luz muy impresionante”, “Eres demasiado”, “Las palabras sobran, el Señor te ha llenado de gracia para encontrar la esperanza”, fueron algunas de las expresiones que generó el video.

Daniel Arenas ofreció disculpas públicas

El colombiano Daniel Arenas desde hace una semana se ha mostrado bastante contento tras formar parte de los talentos que integran el programa ‘Hoy Día’. Sin embargo, se siente arrepentido luego de haberse besado con López.

“Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, yo obré mal, resolví mi situación de forma equivocada, ¿Por qué? Porque no estaba yo en un personaje, ni en una novela, ni estaba yo en ‘La Casa de los Famosos’, ni estaba yo en controversia, simplemente era un presentador de un programa que estaba dando noticias de otro show”, expresó durante una transmisión en vivo que realizó en Instagram.

Te puede interesar:

· Daniel Arenas se mudó a EE.UU. para conducir ‘Hoy Día’ y le preguntan por su novia

· Daniel Arenas sobre el beso con Adamari: “Me disculpo con mi pareja porque no es justo”

· Daniel Arenas y Daniela Álvarez podrían estar esperando su primer hijo juntos tras el vientre abultado de la modelo