Daniel Arenas se mudó a EE.UU. para conducir ‘Hoy Día’ y le preguntan por su novia

El colombiano Daniel Arenas desde el pasado martes comenzó a formar parte de esta nueva etapa que enfrenta el programa ‘Hoy Día‘. A su vez, la audiencia del programa matutino de Telemundo se ha pronunciado tras integrar parte del talento que de lunes a viernes se encargan de llevar contenido de entretenimiento a los hogares.

Sin embargo, hubo una pregunta que le hizo Verónica Bastos tras la visita que él realizó a ‘La Mesa Caliente’: “¿Vienes solo o acompañado por tu novia?“.

Arenas le respondió: “No, ahorita solo. Moverse para mí es algo que está siendo complicado por muchas razones. Yo primero viví en México 13 años, el año pasado en Colombia, ahorita venir para acá, ya veremos que las cosas se van dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado, pero ahí vamos poco a poco”.

Otra de las presentadoras del mencionado programa de televisión le preguntó que cómo se sentía con este nuevo paso que estaba dando en su carrera profesional. Por ello, no dudó en decirle que jamás llegó a pensar que recibiría una llamada para ser parte de ‘Hoy Día’.

“(Estoy) muy feliz, muy feliz, hay cosas que son como por merecimiento en la vida. Yo pienso que es algo que no me esperaba. El año pasado yo estaba como pidiéndole a Dios un camino nuevo, una oportunidad nueva, crecimiento y nunca me esperé que me llamaran para ser conductor de un programa tan espectacular como ‘Hoy Día’, con unas compañeras también tan hermosas… y hoy en día se materializó, se cristalizó, entonces yo estoy muy feliz”, añadió en el programa de Telemundo.

Daniel explicó que, sin duda, es un empleo que viene de Dios, y eso hará que demuestre una gran calidad humana los días que pise el estudio.

“Yo creo que voy a ser yo mismo, no voy a pretender ser un personaje o seguir con un lineamiento distinto a lo que soy yo. Creo que he sido toda mi vida una persona familiar, muy de Dios, una persona que valora lo que tiene, valorar de donde viene, que le da un lugar importante al trabajo y esto para mí es un trabajo que viene de Dios porque yo creo que él me puso aquí, nadie más que él, entonces van a encontrar eso en mí, una persona cálida, cercana, humana, sensible…”, dijo.

