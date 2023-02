Kylian Mbappé con un partido para el olvido: Falló dos penales en menos de un minuto y salió lesionado (Video)

Este miércoles el PSG visitó al Montpellier por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia, encuentro que seguramente Kylian Mbappé no querrá recordar jamás, pues el francés tuvo una noche para el olvido con la camiseta del cuadro parisino.

Todo empezó apenas en el minuto 9 cuando el principal del encuentro sentenció un penal para el PSG, el cual Mbappé ejecutó hacía la izquierda pero el guardameta Benjamin Lecomte atajó, sin embargo con la verificación del VAR determinaron que el portero se adelantó, lo que terminó en una repetición de la pena máxima.

KYLIAN MBAPPE MISSES THE PENALTY 🤯🤯



🍟 Enjoy Montpellier 🆚 PSG 🇫🇷 LIVE NOW on beIN SPORTS #Ligue1 #𝐌𝐇𝐒𝐂𝐏𝐒𝐆 pic.twitter.com/ADyQ2PfZH1 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 1, 2023

En la segunda oportunidad el francés sorprendentemente volvería a fallar, esta vez la estrelló contra el poste derecho y más increíble aún falló también el rebote que le quedó a puerta vacía.

MBAPPE MISSES…AGAIN 😱😱😱



🍟 Enjoy Montpellier 🆚 PSG 🇫🇷 LIVE NOW on beIN SPORTS #Ligue1 #𝐌𝐇𝐒𝐂𝐏𝐒𝐆 pic.twitter.com/ZErg9ftSBc— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 1, 2023

En menos de 10 minutos de partido el delantero ya había fallado dos penales, parecía que no era la noche del subcampeón del mundo en Qatar y lo peor llegó en la fracción 21 del encuentro, pues a Mbappé lo tuvieron que retirar del terreno de juego tras una fuerte patada recibida por Léo Leroy. MBAPPE LEAVES THE PITCH INJURED 🤕😭



🍟 Enjoy Montpellier 🆚 PSG 🇫🇷 LIVE NOW on beIN SPORTS #Ligue1 #𝐌𝐇𝐒𝐂𝐏𝐒𝐆 pic.twitter.com/Gi5Ofm7tUV— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 1, 2023

El PSG terminó ganando el encuentro con marcador de 1-3. Los goles llegaron por intermedio de Fabián Ruiz al minuto 55, Lionel Messi a los 72 y Zaire Emery para sentenciar sobre el final a los 92.

Por ahora no se sabe la gravedad del golpe que tuvo que sacar a Mbappé del terreno. El PSG tiene compromisos claves entre Copa de Francia y Champions League, cuando le toque enfrentar al Bayern por los octavos de final de la competencia continental.

Leer también:

– Entrenador del Benfica se mostró enojado por la ida de Enzo Fernández al Chelsea

– 3 estrellas del fútbol que no consiguieron equipo en el mercado invernal

– Enzo Fernández se despidió del Benfica (Video)