Por fin nevó en la ciudad de Nueva York, tras romper récord de 50 años y de cara a un fin de semana muy frío

Una pequeña acumulación de nieve (menos de media pulgada) esta madrugada en Central Park se convirtió en la primera del invierno 2022/2023, luego de que hace tres días la ciudad de Nueva York rompiera un récord vigentes desde 50 años.

“Ésta es la primera nevada medible más tardía de la temporada desde que comenzó el registro en 1869”, comentó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Además, el período más largo que NYC ha estado sin nieve es 332 días, racha terminó con una tormenta el 15 de diciembre de 2020. Si Central Park hubiese seguido libre de nieve tres días más, hasta el 4 de febrero, la ciudad habría batido también ese récord, comentó ABC News.

Central Park registró su primera nevada medible (0.4″) de la temporada hoy a las 5.30 a.m., de cara a un bajón de temperatura previsto a partir de mañana en la noche y que durará hasta el domingo, con cielos despejados.

The wait is over. ❄️❄️



Central Park recorded the first measurable snowfall of the season this morning, with nearly half an inch as of 5:30 AM.



This is latest first measurable snowfall for the season since record keeping began in 1869. #NYwx pic.twitter.com/ncr9KdnW8W — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 1, 2023

Al momento en NYC la temperatura se ubica en una sensación térmica de 25F (-4C). Durante el día sábado no habrá tanto viento, pero parece que el termómetro sólo llegará a un dígito en grados F, pronosticó CBS News.

La ciudad vio algunos copos la semana pasada, pero la nieve debe sumar al menos una décima de pulgada en Central Park para que cuente como medible.

Hasta la caída de hoy, exactamente hace medio siglo (1973) se había tenido la acumulación de nieve más tardía que se haya registrado: ese año la primera fue el 29 de enero con 1.8 pulgadas. It's a day of firsts: first of the month AND Central Park saw its first measurable snowfall of the season! It was the latest first snowfall in 50 years, in the midst of what has been an unseasonable winter. ❄ https://t.co/dbEmfLxXUb pic.twitter.com/LP2oci3OLh— Eyewitness News (@ABC7NY) February 1, 2023

Aunque no había nevado en NYC, a principios de este invierno una ráfaga de aire del Ártico azotó el área triestatal en Navidad trayendo un frío récord y tragedia en la región con una larga nevada que dejó al menos 38 personas fallecidas.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY).