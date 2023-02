Protagonista de película nominada al Oscar regresa a su trabajo en Starbucks

Después de protagonizar una película nominada al Oscar, el actor James Martin volverá a su trabajo diario en un Starbucks en Belfast.

El actor de 30 años de Irlanda del Norte tuvo un gran papel en la comedia negra An Irish Goodbye, que obtuvo una nominación a mejor cortometraje.

En el filme, el actor interpreta el papel de un hijo que se acerca a su hermano tras la muerte prematura de su madre.

Martin interpreta a un granjero que se enfrenta a la intención de su hermano de vender la tierra tras la muerte de su madre. Los hermanos se enteran de que ella tenía una lista de deseos y se encargan de marcar los artículos antes de que alguien compre la granja.

An Irish Goodbye, dirigida por Ross White y Tom Berkeley, también está protagonizada por Michelle Fairley de Game of Thrones, Seamus O’Hara de Line of Duty y Paddy Jenkins.

Martin comenzó a actuar cuando era adolescente, antes de participar en el filme nominado al Oscar, también actuó en la serie de televisión de la BBC Ups and Downs.

De acuerdo con BelfastLive, Ups and Downs le valió a James Martin un premio al Mejor Actor en el Festival de Televisión de la ciudad de Nueva York en el año 2019.

Martin también interpretó un papel protagónico en la temporada 3 de Marcella, en donde interpreta al hermano de un traficante de drogas.

El actor, que tiene síndrome de Down, trabaja en Starbucks y trabajó en el restaurante italiano Scalini’s.

“He estado haciendo eso durante mucho tiempo. Es agradable”, dijo, según Daily Mail. El actor también dijo que le gusta “ayudar a los clientes” y que puede hacer cosas como “pan de ajo, albóndigas , ensaladas y mejillones, papas fritas y cosas así”.

Al ser cuestionado sobre actuar como un hombre con síndrome de Down, Martin respondió que “cualquiera puede actuar”y que “no importa si tiene síndrome de Down”.

“Tome como ejemplo a Stephen Hawking”, dijo, refiriéndose al difunto físico teórico que padecía una enfermedad de las neuronas motoras. “Era un actor fantástico, sabía lo que hacía, pero hay que tratarlo como a un adulto. Siempre le digo a la gente que nunca juzgue un libro por su portada”.

