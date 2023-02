Niurka vuelve a criticar a Paty Navidad: “Está muy abandonada y lo voy a seguir repitiendo”

“Abandonada”. Niurka Marcos asegura que físicamente Paty Navidad “está muy abandonada” y aún cuando ha recibido severas críticas por este tipo de comentarios, ella asegura que no dejará de repetirlo. Paty Navidad no ha podido alzar su voz para defenderse puesto que sigue compitiendo por los $250,000 dólares.

Sin embargo, el silencio de la actriz e torno a los ataques de la cubana no han caído en saco roto porque otras famosas, amigas de Navidad están dando la cara por ella y estas son: Laura Bozzo y Laura Zapata. Estas personalidades han reprobado que la vedette juzgue los cuerpos ajeno.

Las cámaras de diversos medios de comunicación han buscado a Niurka para saber si buscará la oportunidad de pedirle disculpas a Paty Navidad, una vez ésta salga de La Casa de los Famosos, sin embargo, la cubana dice que no, que no tiene por qué pedir perdón.

“La verdad no es una ofensa, es la verdad”, declaró la ex Aventurera ante las cámaras y micrófonos. Niurka insistió que no se retractará de sus palabras porque esto es lo que ven sus ojos: “¿Qué le pasó? Pues porque está muy abandonada, y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando porque es lo que ven mis ojos”.

Cabe agregar que el día de hoy en el 24/7 pudimos ver a Paty conversando sobre este tema con Aylín Mujica. La actriz aseguró que antes de entrar a la casa había bajado de peso, pero que en los días previos a ingresar al reality, por alguna razón que desconoce, se inflamó. Aylín le hizo ver que en estos días ha logrado recuperar su figura, que la ve menos inflamada y aplaudió el esfuerzo que la famosa actriz está realizando dentro del show.

Sin saberlo, con esta conversación las actrices atacaron de frente todo lo que Niurka está diciendo fuera de la casa, en relación al peso de Paty Navidad.

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

La Casa de los Famosos 3: Aylín Mujica llora tras el rechazo de Arturo Carmona

Liliana Rodríguez habla de su experiencia en ‘La Casa de los Famosos’: “Tomé terapia antes de entrar”

La Casa de los Famosos de Telemundo: ¿Madison le da la espalda a Rey Grupero?