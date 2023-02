La Casa de los Famosos de Telemundo: ¿Madison le da la espalda a Rey Grupero?

Madison regresó a La Casa de los Famosos y esto significó que la nueva eliminada de la competencia fuera Liliana Rodríguez, quien ahora parece ser una bomba de tiempo andante en las galas del programa conducidas por Héctor Sandarti.

Para que Madison regresara a LCDLF hubo personajes que hicieron campaña para que sus fans se unieran a los de la puertorriqueña. Juan Rivera, Rey Grupero y Osmel Sousa lo hicieron casi a diario, pidiéndole a su público apoyar a belleza rubia de la casa.

La modelo durante estos días de zozobra incrementó su convivencia con Rey y hasta se reía de todos sus chistes, sin embargo, en los últimos días parece haber puesto distancia con éste, que fue uno de los que más se alegró con su regreso a la casa. Por esto, ahora que ya está de regreso, algunos fans la ven en la casa y dicen: ¿Madison le da la espalda a Rey Grupero? View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

Vale agregar que muchos creemos que esto no es cierto, Madison sigue siendo muy amiga de Rey Grupero, es sólo que ahora que ha regresado y que ha ganado más tiempo dentro del reality sólo busca entender qué es lo que está pasando a su alrededor, porque obviamente durante sus días de nominación no tenía más cabeza que para sí misma y su situación, por esa razón ha conversado largo y tendido con Paty Navidad, para saber las razones por las cuales ésta se ha mantenido tan apartada del resto de habitantes.

Madison ha demostrado ser una mujer de criterio propio, algo que hasta el mismísimo Juan Rivera dice tener, razón por la cual, aún cuando él tenga clara sus fidelidades dentro del juego, sabe que no está dispuesto a irse en contra de alguien como Paty Navidad, y éste hasta le pidió a su público que votaran a favor de Liliana Rodríguez, ya que para él, ella era alguien muy importante dentro del juego.

