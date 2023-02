FBI y policía buscan al pistolero que mató a joven concejal republicana afuera de su hogar: misterio y conmoción en Nueva Jersey

Tras el impacto que causó el asesinato de la joven concejal republicana Eunice Dwumfour de 30 años, la policía de Nueva Jersey está siendo apoyada ahora por el FBI en procura del pistolero que le disparó varias veces dentro de su auto frente a su hogar en Sayreville, la noche del miércoles.

El FBI ahora está “involucrado” en la investigación, que incluye a la policía de Sayreville y la Oficina del Fiscal del condado Middlesex, informó ABC News. Un equipo de investigadores está analizando todos los aspectos de la vida de Dwumfour, una madre que se había casado recientemente: su perfil personal, profesional y religioso.

FBI now 'involved' in murder investigation of Sayreville, New Jersey Councilwoman Eunice Dwumfour | https://t.co/UP7dSSTbNt https://t.co/VMW25WNmsW — 🇵🇪Jaime Pretell, Esq🇺🇸ΑΨΛ (@JaimePretellEsq) February 3, 2023

New Jersey councilwoman Eunice Dwumfour was found by Sayreville Police with multiple gunshot wounds and pronounced dead at the scene. https://t.co/BbLspv450W pic.twitter.com/TZbBBEetyv — USA TODAY (@USATODAY) February 3, 2023

La concejal afroamericana fue declarada muerta tras ser encontrada dentro de su camioneta Nissan blanca con múltiples heridas de bala en Samuel Circle justo antes de las 7:30 p.m. del miércoles, dijeron las autoridades. El auto viajó unos 100 pies antes de chocar contra dos vehículos estacionados porque tras ser baleada la víctima perdió el control del volante.

Algunos vecinos le dijeron a RLS Media que un hombre armado fue visto corriendo hacia Garden State Parkway, autopista que bordea el complejo. No se ha divulgado ninguna descripción sobre el sospechoso.

Además de su recién iniciado rol en la política, la concejal trabajaba desde NJ para un grupo religioso con sede en Nigeria, era analista de un grupo de asistencia comunitaria sin fines de lucro, y técnico de emergencias médicas a tiempo parcial. Y actualmente estaba “buscando empleo”, según su página de LinkedIn.

“Estamos al tanto de la investigación sobre la muerte de la concejal Dwumfour, en Sayreville el miércoles por la noche. Hemos hablado con nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley (…) Si nos piden ayuda, haremos todo lo posible para ayudar en su investigación”, dijo el FBI en un comunicado.

Dwumfour fue elegida miembro del Concejo Municipal el año pasado y fue miembro de la Junta de Derechos Humanos de Sayreville. Era nativa de Newark (NJ) y todavía tiene familia viviendo allí. Tuvo una hija de una relación previa y recientemente se había casado con un pastor que vive en Nigeria.

“Estaba feliz con su nuevo esposo. Al parecer. Feliz con su hija, y estaba viviendo la vida, el sueño americano. Era una persona hermosa y motivada, a la que le iba muy bien en la comunidad”, dijo Karen Bailey, ex directora de la campaña política de Dwumfour.

El gobernador demócrata Phil Murphy dijo anoche que el tiroteo se sintió “muy específico” contra la concejal, pero que no parecía tener motivaciones políticas. Y antes emitió la siguiente declaración: