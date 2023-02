Tigres de la UANL no lo quiere dejar ir: André-Pierre Gignac renueva por dos temporada más con los felinos

El delantero francés y principal estrella de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, llegó a un acuerdo con la directiva del club para extender su contrato hasta el año 2025 para así cumplir su anhelado sueño de poder retirarse como futbolista profesional dentro del equipo que lo convirtió en toda una figura después de formar parte de sus filas por 10 años.

La información la dio a conocer el equipo universitario a través de sus redes sociales al compartir un video con diversas postales y jugadas icónicas del atacante galo a lo largo de su carrera dentro de la institución que ahora comanda Diego Cocca.

En entrevista para TUDN, Gignac sostuvo que es una gran alegría para él recibir esta confianza por parte del equipo, especialmente por permitirle poder retirarse de la institución como uno de sus mejores jugadores en la historia.

“Poder terminar mi carrera en Tigres fue mi sueño desde que llegué. No sé, hubo algo, algo que no se puede contar, es algo que lo tienes adentro y el placer de poder anunciar que podré cumplir 10 años en este club en 2025 y terminar mi carrera acá en Tigres, gracias a la confianza de mi institución, directiva, cuerpo técnico he renovado mi contrato por dos años más”, expresó.

El francés destacó que siempre sintió una “conexión especial” con el equipo desde su llegada en el 2015, especialmente por el apoyo que ha recibido estos años por parte de la afición y sus compañeros.

“Siempre lo he dicho desde que sentí esa conexión especial con el club, con la institución, la gente, la ciudad, se volvió un sueño y también es una triste noticia porque terminar una carrera no está padre, pero hay otras etapas después de esto, lo sabes bien, extrañas jugar el futbol, ese olor, el pasto, la gente, la adrenalina, los nervios, la competitividad”, agregó.

“Todavía estoy enfocado en lo que queda de mi carrera y puede ser que en 2025 me sienta bien y metí 40 goles en dos años y voy a seguir metiendo goles, pero por el momento es cumplir 10 años en el club y después veremos, tendré que tomar una decisión en 2025, 39 años. No me quiero retirar con puros goles, quiero títulos, copas, quiero cosas grupales, poder celebrar, festejar con mis compañeros, porque si hoy en día estoy en esta situación, les aseguro que en 70% es gracias a ellos, al grupo, compañeros, cuerpo técnico e institución”, concluyó.

En el presente torneo Clausura 2023 Gignac ha demostrado su gran capacidad goleadora al registrar tres tantos y dos asistencias en todos los partidos de los Tigres. Actualmente se encuentra en la búsqueda de los 200 goles dentro de la franquicia felina.

