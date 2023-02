Clara Chía sorprende a Gerard Piqué con un regalo que podría recibir en nueve meses; medios aseguran que estaría embarazada 

Tal parece ser que la vida del exfutbolista Gerard Piqué es una historia llena de polémicas de nunca acabar, debido a que en esta oportunidad ha estado en el medio de una ola de rumores sobre el sorprendente regalo que le realizó su actual pareja, Clara Chía, por su cumpleaños número 36.

Lo que sucede es que diversos medios de comunicación españoles han asegurado que la nueva novia del presidente de la Kings League podría estar embarazada, siendo esta la oportunidad para que el jugador tenga un tercer hijo y así le brinde un nuevo hermano a sus pequeños Milan y Sasha, hijos que tuvo con la cantante colombiana Shakira.

Los rumores sobre la posible espera iniciaron cuando la pareja tuvo que ir al hospital luego de confirmarse un presunto colapso por parte de Clara Chía, al cual le atribuyeron un episodio de ansiedad que sufrió y que incluso terminó siendo hospitalizada. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín sostuvo que habría otro motivo por el que la novia de Piqué había sido vista por los médicos.

El periodista detalló que la verdadera crisis de ansiedad que sufrió Chía no se debe a los problemas que está viviendo por la canción de Shakira y demás temas personales, sino por el bebé que estaría esperando junto al antiguo defensor del FC Barcelona.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que ‘Clarita’ descubrió algo? Yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré”, comentó el periodista sobre la situación de Clara Chía.

De confirmarse la noticia generaría un verdadero impacto mediático, especialmente para Shakira, quien sigue generando polémica tras su separación con Piqué y la traición que tuvo justamente con su nueva novia mientras seguían juntos.

