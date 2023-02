Amanda Serrano vence a Erika Cruz y se corona como campeona indiscutida de peso pluma en trepidante pelea [Videos]

La puertorriqueña Amanda Serrano se convirtió la noche del sábado en la campeona indiscutida del peso pluma al vencer de manera unánime a su rival, la mexicana Erika Cruz y dejar su registro en 43 victorias, un empate y dos derrotas.

En la pelea pautada para diez asaltos, tanto Serrano como Cruz no decepcionaron al ofrecer un espectáculo digno que al final se decantó por la boricua gracias a la decisión de los jueces de manera unánime en tarjetas (98-92, 98-92, 97-93).

Desde el primer round tanto Serrano como Cruz se dedicaron a intercambiar golpes buscando tomar la delantera en la pelea pero la que tomó la delantera fue la mexicana quien terminó pegando fuerte al dejarle la cara hinchada a la puertorriqueña para el comienzo del segundo asalto.

Posteriormente respondió Serrano con una serie de golpes. Una incidencia clave de la pelea fue el corte sufrido por Cruz arriba de la frente por un choque accidental de cabezas en el round 3. El profuso sangrado a partir de entonces afectó mucho la visibilidad de la mexicana.

La paridad reinó durante el quinto y el sexto capítulo, tomando tendencia del mismo intercambio de golpes que se vio en los rounds anteriores, aunque sobre el final del sexto una derecha de Serrano hizo tambalear a Cruz, que se vio obligada a esperar el campanazo para salvarse del KO.

Con la delantera en golpes, en los siguientes rounds Serrano se dedicó a buscar impactos más inteligentes para seguir haciendo conteo en las papeletas de los jueces.

Con la necesidad en juego y a pesar del corte en la cabeza que la hizo sangrar abundantemente, Cruz se vio obligada a buscar en el último round el nocáut que le permitiera hacerse con la victoria pero al final la boricua supo controlar la embestida rival y se aseguró el triunfo.

De esta manera Serrano se alza como la campeona indiscutida del peso pluma y con la victoria se confirmó la esperada revancha ante Katie Taylor que se celebrará el próximo 20 de mayo en la ciudad de Dublín, Irlanda. THE REMATCH 🇮🇪 MAY 20



After a modern day classic last April… @KatieTaylor and @Serranosisters run it back in Dublin, Ireland!#TaylorSerrano2 | @DAZNBoxing pic.twitter.com/G0FWNTQD4f— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 5, 2023

